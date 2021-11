Blas Ruiz escarba en la corrupción para su nueva novela, "El cuento del lobo"

Tras el éxito de la trilogía del mutilador de Mors, el escritor alicantino Blas Ruiz regresa a las librerías con "El cuento del lobo", un "thriller" basado en un político cuya vida turbia se desvela tras iniciarse una investigación policial por la desaparición de su mujer y su hija en un centro comercial.

El protagonista es presidente de la Diputación de Alicante y los hechos se producen justo cuando va a presentarse a la reelección del cargo, pero el escritor asegura que no está basado en ningún político en concreto porque "no hace falta": "Vivimos en una comunidad con tantos casos reales que podría coger donde quisiera", bromea en una entrevista con la Agencia Efe.

Ruiz (Rafal, Alicante, 1984) vuelve a recurrir a una situación cotidiana -un día de compras en un centro comercial- y a un entorno conocido para el escritor, la zona de Alicante, para ambientar esta novela que publica Ediciones B y cuya trama parte de una situación de aparente normalidad para convertirse en una pesadilla, con muchos elementos inesperados, propios de su escritura.

"Me gusta que mis lectores vuelvan a caer en la trampa", señala el escritor, que en "El cuento del lobo" plantea un "thriller" psicológico para "jugar" de nuevo con el lector, pero esta vez con un psicópata que no es un asesino en serie, sino un político al que no le importa mentir para llegar al poder y que a su juicio "es igual de culpable que el ejecutor".

Con el título de su nueva obra, Ruiz ha querido también hacer un guiño "al cuento que nos contaban de niños", en el que "al final no sabes quién es el cordero y quién el lobo", o en qué momento y de dónde puede venir el peligro.

En la trama aborda temas como la corrupción o el narcotráfico y vuelve a mostrar la realidad del trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad en sus investigaciones, que el escritor conoce bien ya que para elaborar sus libros se ha documentado en comisarías y en institutos forenses para que sean lo más "veraces" posible.

Ruiz, colaborador habitual del portal literario Zenda fundado por Arturo Pérez-Reverte y escritor también de ensayos sobre criminología, asegura que con este libro ha querido "alejarse" de la trilogía que le ha llevado al éxito en ventas -"No mentirás", "No robarás" y "No matarás"- y en la que creó el personaje del investigador Nicolás Valdés, y de sus novelas anteriores.

Sus lectores, sin embargo, le han agradecido que mantenga su estilo, de lectura trepidante y finales abiertos e inesperados, y ello demuestra, reconoce Ruiz, que los escritores creen que escriben para ellos mismos, "pero, sin pensarlo, lo hacemos para nuestros lectores", señala.

Preguntado sobre qué opina cuando le comparan con Dan Brown o Ken Follet, asegura que es un halago, pero le resta importancia ya que asegura que a los escritores "siempre" les acaban "comparando con alguien" por un estilo en concreto. "No sé cuántas veces habré leído un titular del 'Stephen King español' refiriéndose a autores diferentes", asegura.

Ruiz señala que, como todos los escritores, vive con el miedo "constante" a que llegue un día en el que no encuentre personajes o historias para "sorprender" a sus lectores.

De momento tiene en mente una "segunda vida" para el investigador Nicolás Valdés y nuevas tramas "complicadas" que está ya esbozando y prefiere no avanzar, pero que seguro, como el resto de sus novelas, no tendrán un final feliz.