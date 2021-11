Noticias desde el Hotel de Marte

Siete años después de su primer álbum –el notable ‘Tiempo de luz’– y tras modificar su nombre con claras resonancias a Grateful Dead, la banda zaragozana Hotel de Marte (antes Hotel, a secas) acaba de publicar nuevo disco, de título homónimo, que estrenó en directo el sábado en un Rock & Blues Café abarrotado. Primera buena noticia: a pesar de llevar cierto tiempo alejados de los escenarios, lo cierto es que el quinteto sigue sonando sólido y convincente.

Arrancó el concierto con ‘Mujer satélite’, una de sus canciones primerizas, empapada de regusto a Burning, y continuó con la pieza que dio título a su primer álbum, para después repasar al completo su flamante nuevo disco. La banda sigue aferrada a unas señas de identidad netamente marcadas por el rock americano de hechuras clásicas y aromas setenteros, manejándose entre influencias que van de Neil Young a Eric Clapton, de los Allman Brothers al rock californiano en general.

hoteL DE MARTE *** Componentes: Jesús Pérez, voz y guitarra; Jaime Lasaosa, guitarra y coros; Beatriz Pérez, teclados; Luis Gómez, bajo; Héctor Salvador, batería y coros. Presentando su nuevo disco homónimo. Sábado, 27 de noviembre de 2021. Rock & Blues Café, Zaragoza. Lleno.

Entre sus nuevas canciones cabe destacar títulos como ‘Plomo en el vacío’, ‘San Francisco’, ‘Aunque no quiera’ –con una intro de guitarra con cierto aire a ‘Don’t let me down’ de los Beatles–, ‘Los Ángeles caídos’, ‘En el camino’ o ‘El Hotel de Marte’, una pieza de tempo lento que va creando una atmósfera envolvente en la que brilla con fuerza la guitarra de Jaime Lasaosa. Bueno, en realidad la guitarra de Jaime brilló en todo el concierto; espléndido trabajo el suyo. Jesús Pérez, parapetado tras sus inevitables Ray-Ban, pone voz y actitud a unas canciones que reivindican sonidos de otra época y se mueven con latido de rock and roll honesto y visceral. El resto de la banda (Beatriz Pérez en los teclados, Luis Gómez al bajo y Héctor Salvador en la batería) les arropan con sobriedad y eficacia. ‘Caminos estrechos’ y ‘La vieja señal’, dos composiciones de su anterior disco, marcaron uno de los puntos álgidos de la velada, que concluyó con el ‘Jumpin’ Jack Flash’ stoniano. Última buena noticia: el regreso de Hotel de Marte con más buenas canciones y su capacidad intacta.