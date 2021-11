Ibai y Ramonchu darán las Campanadas desde la Puerta del Sol... en Twitch

El gigante noble lo ha vuelto a hacer. Después del gran éxito de audiencia que obtuvo el año pasado con la retransmisión de la Nochevieja en Twitch, Ibai Llanos y el mítico rosto de la Nochevieja de TVE Ramón García se han juntado para dar las Campanadas de Fin de Año desde la Puerta del Sol, que serán retransmitidas en directo a través del canal de Twitch del conocidísimo 'streamer'.

"Esto va a ser histórico. Este año daré las campanadas 2021 con Ramón García. Las haremos desde la puerta del sol en Madrid, en uno de los balcones", ha anunciado Ibai en su cuenta de Twitter.

En 2021, muchos espectadores (en su mayoría con hijos convivientes jóvenes y con una 'Android TV' en el salón) cambiaron la tradicional Gala de Nochevieja en TVE por la retrasmisión de un joven Ibai que estrenaba mansión como inquilino en el canal de Twitch. Ya fuera porque 2020 supuso una revolución en la forma de comunicarnos (nos acostumbramos a las videoconferencias) o porque la pandemia quitó los miedos al cambio de medio mundo, el 'streamer' vasco consiguió 243.256 espectadores en la noche del 31 de diciembre de 2020 con un minuto de oro de 552.345 (a las 0.00 concretamente) y se convirtió en la retrasmisión de Twitch número uno de las últimas 100 de Ibai.

En una conversación con Ramón García en Twitch, Llanos le confesaba que no lleva muy bien eso de "dar los cuartos", pero en este terreno Ramonchu es un experimentado presentador y lo tranquilizó.

"Tú y yo lo vamos a ensayar antes bien para no meter la pata", le ha dicho un Ramón García ilusionado por retransmitir las campanadas a través de un medio no tradicional. "Me apetece mucho hacerlo en esta plataforma", ha dicho el presentador vasco.

Los seguidores de Ibai en redes sociales ya han reaccionado con algunos montajes y con ilustraciones que le piden al 'streamer' que presente la gala de Nochevieja con capa, como lo hacía años tras años Ramonchu en Televisión Española.