El FCZ anuncia que «seguiremos adelante» y premia la carrera de Nata Moreno y Lamata

Si había tensión o decepción se mitigó pronto. El Festival de Cine de Zaragoza, en su XXVI, quiso abrazar el futuro y armarse de razones y de sueños, aunque, como recordó alguien, se haya rebajado el presupuesto, “al 50 %”, según se anunció desde el escenario, que el presentador Jesús Nadador, de Aragón TV y bregado en estas lides (aquí o en Fuentes de Ebro), dominó a su antojo, con sobriedad y oficio. Sin aspaviento alguno, en un escenario nuevo: el certamen pasó de la sala Mozart al salón de actos de la Fundación Caja Rural de Aragón, el antiguo Casino Mercantil que concibió el arquitecto Albiñana.

Hubo muchos momentos emocionantes y escasa crítica: el director del FCZ José Luis Anchelergues, que ha vivido la pandemia y lo que ha sentido como un desaire institucional al certamen, dijo que hay futuro. “Vamos a salir adelante con un equipo nuevo, renovado”, apuntó, y acudió a una imagen y a un animal mitológico: “Ante situaciones tan complicadas, entre ellas la pandemia, yo me siento como el Ave Fénix y he notado que la gente del sector ha estado con nosotros”, dijo, y llamó al escenario a su equipo, de 16 personas, “que ha trabajo altruistamente. Este equipo es el futuro del festival y parte del sector audiovisual. Amenazamos con volver”. La intervención de Archi fue capital y elegante (reconoció el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza y de otras instituciones públicas y privadas) y le respondería después, con buenos modales, la vicealcaldesa Sara Fernández, que reconoció el trabajo de este largo cuarto de siglo, le expresó su apoyo y pidió, con el llorado Luis Eduardo Aute, “más cine, ¡por favor!”.

Como si hubiese en el ambiente una amenaza o un desaire, los galardonados expresaron una y otra vez su gratitud al FCZ y a su director, y se oyeron frases que parecían consignas: “El cine y la cultura son instrumentos políticos”, “la Universidad siempre va a estar siempre con la cultura y el cine” (dijo la vicerrectora Yolanda Polo), “aquí estamos contra viento y marea, Archi”, “larga vida a la cultura, larga vida al cine, larga vida a los festivales en pueblos pequeños” (dijo José Antonio Aguilar, del Festival de Fuentes), etc. Y en términos parecidos se expresaron los compañeros de Bujaraloz o La Almunia. Hubo una especie de conjura unánime a favor del futuro de la producción audiovisual aragonesa.

La gala de clausura del Festival de Cine de Zaragoza de 2021 se trasladó a la primera planta del antiguo Casino Mercantil, sede de la Fundación Caja Rural de Aragón. Toni Galán.

Erin Memento, con su bella y misteriosa voz, y Lorién, con su guitarra y su voz, ofrecieron dos canciones y acompañaron el instante ‘In Memoriam’, protagonizado por Antón García Abril (que recibió un Augusto póstumo), Gabriel Latorre, Pilar Doce y, entre otros, el productor Jaime Fontán, distinguido con un Augusto y recordado en un emocionante vídeo. El galardón lo recogió su hija, al grito suave de “Enhorabuena, papá”, de manos de Natalia Martínez, una de las responsables de contenidos de Aragón Televisión, que lo definió como “un estupendo profesional, un magnífico compañero y un maravilloso amigo”.

Algunos galardonados como los jóvenes directores Miguel Casanova e Ignacio Lasierra exaltaron la importancia del equipo, algo que también hizo la especialista de vestuario Ana Sanagustín, que subió dos veces al escenario. Natalia Moreno también fue objeto de un vídeo donde se mezclaba su personalidad de actriz y de directora del documental de ‘Ara Malikian’ y recordó cuánto le debía su carrera a la atención que el FCZ había dedicado a sus primeros cortos, y agradeció a otro distinguido como Miguel Ángel Lamata que le diese una oportunidad en ‘Una de zombis’. Lamata, guionista, director y productor, se sintió en su salsa, aunque por una vez esquivó los chistes: recordó que había estado, desde la radio, en el origen de este festival y observó que “este es un momento maravilloso de cine aragonés” y que “el camino solo es un ascenso”.

Fue una noche de ilusiones, de fraternidad con los demás festivales de Aragón y con las empresas que trabajan a favor de la cinematografía y de solidaridad con el Festival de Cine de La Palma, el Festivalito, al que se le rindió homenaje con un vídeo y con la venta de una fila cero para echar una mano cuando el fuego expulsa hasta de la propia casa. Y por haber también hubo tiempo la Aragon Film Commission y para promocionar los territorios, las arquitecturas y los paisajes con una pieza que tenía un talismán: “All you need is Aragon”. Todo lo que necesitas es Aragón. Un Aragón de cine, se entiende.

En el photocall: José Luis Anchelergues, la escritora Vanessa Monfort y Miguel Ángel Lamata, guionista, director y productor que fue galardonado ayer en el FCZ. Toni Galán.

EL PALMARÉS

Premios no oficiales.

Premio ZINENTIENDO al mejor cortometraje de apoyo al colectivo LGTB:‘Mi Pequeño Gran Samurai’ de Arantza Ibarra. Premio MUSICLIBRARY&SFX al mejor tratamiento musical en un corto:Arturo-pol Camprubí por ‘Chaval’ de Jaime Olías de Lima. Premio BLOG CINE ESPAÑOL al mejor corto español:‘Imposible decirte adiós’ de Yolanda Centeno. Premio CIMA a la mejor profesional femenina en un corto:Gina Ferrer, directora de fotografía por ‘Farrucas’ de Ian de la Rosa. Premio RC a la mejor dirección de fotografía:Luis Álvarez por ‘Fuga’ de Alex Sardá. Premio SINDICATO ACTORES: Carmen Machi por el cortometraje ‘Mindanao’ de Borja Soler. Premio del Público Aragón TV, al Corto Aragonés: ‘Parresia’ de Ignacio Lasierra.

Premios oficiales.

Mejor Trabajo Audiovisual Social Internacional ‘Jornadas Otras Miradas’: ‘Feeling Through’ de Doug Roland. Mejor Corto Internacional de Centro de Formación Audiovisual: ‘Oregegnése’ de Axel Vendrely. Mejor Corto Nacional de Animación:‘Vuela’ de Carlos Gómez-Mira Sagrado. Mejor Corto Aragonés: ‘No te verán correr’, de Miguel Casanova. Mejor Corto Nacional de Ficción:‘Chaval’ de Jaime Olías de Lima.

Reconocimientos.

-Augusto Especial 25 años:Constantino Martínez Orts.

-Augusto Especial Póstumo Oficios de Cine:Antón García Abril.

-Augusto Especial Póstumo Oficios de Cine: Jaime Fontán.

-Augusto Especial Oficios de Cine:Ana Sanagustín.

-Augusto Especial ‘Del Corto al Largo’:Ezekiel Montes

-Augusto Especial ‘Del Corto al Largo’: Natalia Moreno.

Augusto Especial Apoyo al Corto a Agencia: Freak.

-Augusto Especial Entidad y su Apoyo al sector audiovisual:EGEDA.

-Augusto Especial Entidad: ZARAGOZA URBANA por sus 75 años.

-Augusto Especial de Honor 25 años FCZ: Miguel Ángel Lamata (guionista, director y productor).