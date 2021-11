Fernando Sarría: “Para mí escribir poesía es como respirar”

Fernando Sarría Abadías (Ejea de los Caballeros, Zaragoza, 1957) es esencialmente poeta y animador cultural de actividades poéticas. Ha publicado veinte poemarios y recibe el jueves, 25, en la Fundación Caja Rural el Premio Imán que concede anualmente la Asociación Aragonesa de Escritores.

¿Qué significa para usted el premio Imán?

El premio Imán significa el reconocimiento de mis compañeros al trabajo desinteresado hecho durante años para llevar a cabo proyectos de la Asociación durante mucho tiempo en la búsqueda de promover en cualquier lugar la literatura y la cultura en general.

¿Cuántos años son ya con la poesía a cuestas?

Empecé a escribir de una manera continua desde el 2006 al crear mi primer blog que estaba en blogia, ya desde mi vida universitaria escribía pero la verdad casi nada que mereciera la pena ser leído, desde entonces ahora he ido atesorando buenos momentos que conservo con cariño en mi memoria.

Recuérdenos cuántos libros, cuántos blogs, cuántos proyectos poéticos lleva en marcha.

Me han editado 19 poemarios y ahora está en imprenta uno en Chile. Colectivos o antologías con otros poetas unos cuantos. Estoy en las redes desde el 2006 y sigo con blogs, Instagram y twitter aunque mi realmente la red donde escribo a diario es Facebook, que, la verdad, no deja de parecerme un lugar que cada vez más intenta sobre todo tener una relación comercial en el que conseguir dinero y le preocupa poco o nada los que estamos en ella. Ahora mismo sigo organizando junto a Fran Picón Y Belén Mateos ‘Poesía para perdidos’ en la Bóveda del Albergue y con mi grupo de Transversores (somos seis, junto a los ya nombrados están Miguel Ángel Yusta, Carolina Millán y Mar Blanco), ‘El poeta y su voz’ en la Fnac.

¿Por qué solo escribe poesía?

Esto me lo preguntan muchas veces. Exactamente creo que es una forma de expresarme en la que me siento a gusto. Digamos que me resguardo en mi lugar de confort. Creo que es posible que en algún momento escriba otras cosas pero nunca encuentro el momento.

Da la sensación de que hay en usted como una vena de escritura casi automática. ¿Sería así? ¿Se siente un poco surrealista? ¿Cómo se pueden hacer tantos versos?

Yo creo que para mí escribir es respirar, como decía Ana María Matute, y ciertamente al escribir tanto llega un momento que algo de automatismo tiene, pero eso ocurre con casi todos los escritores prolijos que sacan novelas todos los años.

Mis poemas al juntarlos crean borradores, muchos de ellos quedan inéditos, que tienen siempre parte de lo que he podido sentir con determinados asuntos relacionados entre sí. Hay en ellos sensaciones atmosféricas, estacionales, temporales y horarias… Las emociones se vinculan mucho en mi caso con lo que me rodea.

¿De qué ha querido escribir y de que querría seguir escribiendo?

Siempre he creído que uno debe escribir de lo que ha vivido, ha imaginado y ha leído. Estas tres vías deben confluir en el poema en mayor o menor medida. Espero que sigan siendo mis senderos para dejar escritas las palabras.

Son muchos los autores de referencia, de sus lecturas, pero esenciales esenciales, que le hayan formado, ¿quiénes serían?

Me parece casi imposible determinarlos pero tengo referencias obligadas que me han dado mucho. Así puedo nombrar a Pablo Neruda, Jorge Luis Borges, Roberto Juarroz, José Ángel Valente, Luis Cernuda, José Corredor Matheos, Anne Sexton, Alejandra Pizarnik…, entre otros y otras muchas.

¿Cuál cree que es sinceramente el valor y la utilidad de la poesía?

El valor de la poesía es saber llegar allí donde nosotros guardamos nuestra oscuridad y encender una vela que da luz, lumbre y calor humano.

¿Para que ha servido o está sirviendo la Asociación Aragonesa de Escritores?

La Asociación sirve y debe servir para ser una voz en pro de la cultura, en nuestro caso de todas las ramas de la literatura pero también de aquellas que nos son afines ya que siempre hay interrelaciones entre ellas. Asociarse parece que va en contra del espíritu solitario e individualista del escritor, pero sin embargo siempre hay cosas que nos dan más fuerza y nos ayudan a proponer y conseguir avances contra el absentismo cultural de las instituciones, siempre dispuestas a olvidarse de la cultura y de los que en mayor o menor medida ayudamos a crearla y difundirla.