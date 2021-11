Nuria Fergó anuncia su vuelta con una versión de 'Hijo de la luna' de Mecano

Nuria Fergó ha anunciado este miércoles su retorno al ámbito discográfico tras 12 años sin novedades con un álbum de estudio que publicará "en 2022" y del que, como primer anticipo, ha presentado una versión en formato de ranchera del clásico 'Hijo de la luna' del grupo Mecano.

"La música de Mecano me ha acompañado a lo largo de mi vida y esta es una de mis canciones favoritas, una de esas que no te cansas de escuchar pasen los años que pasen; por eso he querido que forme parte de mi proyecto más especial", ha explicado la artista malagueña en declaraciones recogidas en la nota de prensa.

De acuerdo con la misma, la pandemia de covid-19 paralizó temporalmente la preparación de este nuevo trabajo, del que de momento no han trascendido aspectos como su título o fecha oficial de lanzamiento, pero sí que "contará con algunas colaboraciones sorpresa".

"Hijo de la luna" ya se escucha en todas las plataformas! 🤩

"Hijo de la luna" ya se escucha en todas las plataformas! 🤩

#HijoDeLaLuna es una canción emblemática pero esta vez versionada a ranchera 😉 Este homenaje va para mi madre y para vosotros. Es un sueño cumplido 🌟 es puro México 🌵.

Como carta de presentación ha escogido uno de los títulos más conocidos de la carrera de Mecano, 'Hijo de la luna', que fue compuesto y producido por José María Cano como parte del disco 'Entre el cielo y el suelo' (1986) y que ha sido muy versionado en años posteriores por artistas como la soprano Montserrat Caballé, María Dolores Pradera o Raphael.

Fergó (Nerja, 1979) no publica un disco desde 'Tierra de nadie' (2009), el quinto álbum de estudio de una carrera que arrancó hace casi dos décadas, en el año 2001, con 'Brisa de esperanza' (2002), que llegó a alcanzar la calificación de triple disco de platino y uno de oro.

Cantante, y posteriormente también actriz y presentadora ocasional, la malagueña saltó a la fama en 2001 al participar en la emblemática primera edición del concurso de televisión 'Operación Triunfo' junto a David Bisbal, Rosa López, Chenoa o David Bustamante.