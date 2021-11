Nano Arrieta, un zaragozano en la producción de las películas de Trueba

A sus 35 años, la agenda de Nano Arrieta (Zaragoza, 1986) no da tregua. Viajes, llamadas, reuniones y visitas a rodajes conforman el día a día de este zaragozano que se está labrando un nombre en el mundo de la producción cinematográfica a través de la empresa Atlantika Films, que regenta junto a Silvia Martínez. En estos momentos acaba de estrenar en las salas la película ‘Finlandia’, está trabajando con la familia de Charles Chaplin en un documental sobre su figura y está embarcado en dos proyectos con Fernando Trueba.

Licenciado en Derecho y en Administración de Empresas, su pasión por el séptimo arte nació en las aulas del colegio Montearagón de la capital aragonesa. "Tuve la suerte de tener a don Vicente Polo como profesor de Filosofía. Sin duda, uno de los mejores mentores que he tenido en todo mi recorrido académico. El Polo, como le llamábamos, hacía buen uso de su ‘libertad de cátedra’ y muchas de sus clases las impartía viendo y analizando cine: desde clásico (‘Vértigo’ nos entró en el examen final) hasta el cine más contemporáneo. Ahí sentí que mi universo giraría en torno al cine; me fascinó lo que este arte podía conseguir: contar historias, hacer crítica social, enseñarnos realidades hasta el momento desconocidas o transmitir reflexiones profundas a través del arte", rememora.

Una pasión que, años más tarde, se plasmaría en la realización de un curso de iniciación a la cinematografía en la escuela de cine de Madrid ECAM y en la asunción de que sus estudios universitarios podrían permitirle acercarse a la industria del cine. "Me di cuenta de que podía aplicar mis conocimientos a la industria audiovisual de una forma muy orgánica y eficiente. En 2015 constituí una firma legal y financiera para apoyar a terceros productores en el desarrollo, producción, distribución y explotación de sus obras audiovisuales. Y me encantaba imbuirme al máximo en todo el proceso. Tanto era así, que me sabía a poco, y decidí ser yo quien seleccionase y produjese las historias que creyese que podrían ser contadas", prosigue.

Así nació en 2018 la productora Atlantika Films en Madrid. "Siempre tuve en la cabeza dar este salto a la producción. Pero fue en el otoño de 2018 cuando el actor y socio Stany Coppet me contó que el legendario Charlie Chaplin, el gran cineasta, músico, actor y productor, ¡era gitano! Él ya había empezado a desarrollar la historia con Michael Chaplin, hijo de Chaplin, y supe que era el momento de lanzarme a la piscina y coproducir este filme titulado ‘Charlie Chaplin, a man of the world’, con la familia Chaplin", revela.

NOTICIAS RELACIONADAS La aragonesa Lita Cabellut expone en Ámsterdam sus obras nacidas en la pandemia

Un ambicioso proyecto que se está rodando en la actualidad y que le está reportando multitud de satisfacciones. "Es un largometraje documental de gran formato, dirigido por Carmen Chaplin –nieta de Chaplin–, donde revelamos los orígenes gitanos desconocidos de Chaplin. Para ello, hemos hecho entrevistas a grandes artistas gitanos o simpatizantes de la cultura ‘traveller’, como Emir Kusturica, Tony Gatlif o Johnny Depp, y donde además hay una parte de metraje de animación con la creatividad de la gran artista plástica aragonesa Lita Cabellut. El guión está escrito por el director Isaki Lacuesta, ganador dos veces de la Concha de Oro del Festival de San Sebastián, y por Amaia Remirez", indica.

Ilusionantes proyectos

El oscarizado Fernando Trueba es otro de los referentes de este zaragozano. Confiesa su orgullo por estar colaborando en la producción de sus dos próximos títulos. El primero, que se halla en plena fase de producción, se titula ‘They shot the piano player’ y es una cinta de animación para adultos junto a Javier Mariscal que versa sobre la bossa nova y los regímenes autoritarios latinoamericanos. El segundo, que se plasmará en 2022 en Grecia, es ‘Haunted Heart’, un ‘thriller romántico’ protagonizado por Matt Dillon y Aida Folch. "Ambos proyectos son espectaculares. Para mí, es un honor absoluto poder trabajar con el equipo de Fernando y aprender de una gran productora como Cristina Huete", asevera. Anteriormente, ya había colaborado con Trueba en ‘La Reina de España’.

Cuando se refiere al cineasta madrileño, Arrieta es todo admiración. "Él es el maestro, una de las personas más cultas, interesantes y humildes que he conocido, capaz de transmitir lo más complejo de una forma sencilla y divertida. Y por supuesto, su productora, Cristina Huete, con quien he trabajado y trabajo mano a mano, todo un ejemplo de cómo se debería hacer cine en este país", prosigue.

Un camino de aprendizaje que Arrieta padeció con ‘El hombre que mató a Don Quixote’, la película maldita dirigida por el Monty Python Terry Gilliam, donde contribuyó como asesor del coproductor español. "Fue una experiencia durísima, donde aprendí mucho (sin duda, la maldición era cierta), pero finalmente la película se pudo hacer y tuvo el recorrido previsto", concluye.