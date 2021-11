El juzgado anula las seis residencias artísticas del Auditorio de Zaragoza

Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso número 1 de Zaragoza ha declarado nulo el proceso de selección de artistas residentes del Auditorio para los años 2019 y 2020 y ha obligado a repetirlo, haciendo una nueva valoración de los grupos que se presentaron a la convocatoria. Será la tercera vez que se realiza el proceso, en un embrollo en el que se ha metido el propio Ayuntamiento, cuyos servicios jurídicos ya emitieron un informe en febrero del año pasado en el que aseguraban que no se habían cumplido las bases. La vicealcaldesa Sara Fernández alegó entonces "pequeños defectos de forma", se repitió el proceso, casi calcado, y ofreció los mismos resultados. El grupo musical que recurrió la concesión por verse excluido, El Triunfo de Ariadna, acudió a los tribunales y ahora la juez le ha dado la razón. Contra la sentencia, dada a conocer a las partes este lunes, cabe recurso en el plazo de quince días.

Clemente Sánchez-Garnica, abogado de El Triunfo de Ariadna, aseguraba este martes que "la sentencia no se ocupa de alguna de nuestras peticiones, como el derecho que a nuestro juicio tiene nuestro representado de ser grupo residente del Auditorio, pero se carga todo el proceso selectivo. Hay que retrotraer todo y el problema es que el contrato ya ha terminado y el dinero está cobrado". A la parte recurrente le consta que varios grupos residentes no cumplían las bases establecidas por el propio Ayuntamiento, aunque la sentencia no entra en la materia. Lo que sí dice la sentencia es que "no ha quedado claro que ni el primer comité de selección, ni el segundo, haya comprobado el cumplimiento por parte de todos los grupos de lo establecido en la base 4" y que "falta en las actas la mínima motivación para conocer cuáles han sido los criterios conforme a los que se ha realizado la puntuación de los grupos". "En conclusión -señala la juez- se considera que el proceso de selección de grupos residentes no es ajustado a Derecho, dado que se sometió a valoración los distintos proyectos por el comité de selección sin fijar previamente los criterios para evaluar las valoraciones en los casos en los que los grupos solicitantes no aportaron toda la documentación exigida en la base 4 o la presentaron defectuosamente, así como el hecho de que en el acta y en la resolución adoptada no contenga ningún tipo de observación o comentario respecto a las puntuaciones adjudicadas en cada apartado que permita conocer por qué se adjudicó esa puntuación y no otra".

El acuerdo con los grupos residentes para 2019 y 2020 está prorrogado para el año en curso, por lo que, si el proceso de selección no es ajustado a Derecho y debe repetirse, tampoco las residencias de este año son válidas. Las están disfrutando las orquestas Reino de Aragón y Ciudad de Zaragoza, los grupos Al Ayre Español, Los Músicos de Su Alteza y Enigma, y el coro Amici Musicae. Cada año, el coro recibe 42.000 euros, las orquestas sinfónicas 54.000 y los otros grupos 50.000.

El Ayuntamiento puede aún recurrir la sentencia pero, si se convierte en firme, ello podría suponer que alguno de estos grupos, si se queda fuera, tuviera que devolver el dinero percibido.

El problema se remonta al 7 de junio de 2019, tras las elecciones municipales, cuando el concejal en funciones Fernando Rivarés firmó la resolución por la que se nombraban las formaciones residentes del Auditorio de Zaragoza para 2019 y 2020. Se habían presentado 14 candidaturas y se seleccionaron 6. De las 8 que se quedaron fuera, dos reclamaron: la Wind Orchestra Zaragoza y El Triunfo de Ariadna. Ambas presentaron alegaciones y, al no ser atendidas, El Triunfo de Ariadna, formación musical fundada en 2016 y dedicada a la música antigua, presentó un recurso contencioso administrativo.

Los servicios jurídicos municipales elaboraron un informe, con fecha 25 de febrero de 2020, en el que aseguraban "que las actuaciones encaminadas a la trasparencia podrían haber sido más y mejores" y que se había incumplido un aspecto de las bases del concurso relativo a la forma de puntuar los proyectos. Por ello, consideraron nulo de facto todo el proceso, que tuvo que reiniciarse después del confinamiento.

Tras repetirse el proceso, con idéntico resultado, el 15 de octubre de 2020 Sara Fernández firmó la nueva resolución, en la que se confirmaban las residencias a las mismas formaciones. Quedaron fuera la Orquesta Escuela y la Joven Orquesta de Bandas Sonoras, la Wind Orchestra Zaragoza, El Triunfo de Ariadna, Guanaroca, Iberotango, Ensemble Bayona y el Coro Enarmonía. La sentencia comunicada este lunes establece que se vuelvan a elegir los grupos residentes partiendo de esos 14 candidatos que se presentaron en su día.