El rock and roll tiene una aldea gala en Zaragoza

Freddy Fender, Los Lobos, Loquillo y los Intocables, Tennesse, Robert Gordon... Sam Tejuelas es capaz de recitar de memoria los nombres de los músicos que componían una cinta variada que le regaló su primo hace 30 años. Con 'Cielo del sur' de La Frontera, otro de los temas de aquella cassette resonando en su cabeza, se plantó en una peluquería de señoras de Tenor Fleta y se hizo un tupé que "no me cabía en las fotos del carnet". De esa guisa pasó a formar parte de una entonces tan nutrida como compartimentada escena del rock. Y sigue hoy en día, regentando Tejuelas, una marca de ropa rocker.

En los 80 y 90 había gente 'pa to': rockabilly, surf, garaje, punk, heavy, psicobilly... Los amantes del rock más clásico, el que se facturó en los años 50 y 60 o bebe de su herencia, llegaron a tener en la capital aragonesa cuatro bares especializados: el Kezka, el Coyote, el Aloha y el Claxon. No queda ni uno, pero sí el compromiso con el rock'n'roll de muchos de sus parroquianos.

"Lo que ha pasado es que todos esos grupos se han mezclado entre ellos, quizá por eso hace que parezca que tengan mejor salud de la que tienen, aunque no es mala, eso es cierto. Une el gusto por cierto tipo de música, que al fin y al cabo es ya atemporal, clásica. Son supervivientes de muchas escenas." Es la opinión de Cuti Vericad, uno de los popes de la 'tribu' rocker a orillas del Ebro. Con solo 17 años fundó Los Dynamos y desde entonces ha editado diez discos con diversas formaciones propias (Hillbilly Mongows, Doctor Cuti and the Mogambos o Los Coringas), además de trabajar como músico de estudio y directo para artistas como Loquillo, Los Rebeldes o Rulo y la Contrabanda.

"Antes de la pandemia, Zaragoza llevaba 5 o 6 años con una agenda de música en vivo impresionante, de las mejores de España y a precios imbatibles", subraya Francho Angás. Sabe de lo que habla. Es uno de los principales agitadores de ese circuito, que con el fin de las restricciones está siendo de los más rápidos en desperezarse. Cuti: "Zaragoza se ha adaptado al modelo de las grandes capitales: los bares no tienen excesiva identidad y subcontratan fiestas temáticas. El rock ahora es como un circo ambulante".

Un circo que en la capital aragonesa es de varias pistas: están el Rock and Blues ("es increíble el nivel de lo que se ha estado programando ahí y gratis"), La Casa Magnética, La Casa del Loco, la sala Creedence, Linacero Café, Moliner 7, La Lata de Bombillas o el Gorila.

Precisamente este último local, inaugurado en plena pandemia, es uno de los ejemplos de las más exitosas maneras de 'oficiar' los rituales rock: las pinchadas.

Sergio Zarayorkers y Anakiss Mapache, en el Gorila, donde pinchan habitualmente. Toni Galán

Anaskiss Mapache y Sergio Zarayorkers son dos de los nombres ya habituales en la agenda de Dj's del bar. En su caso, puntualizan, son "garajeros", devotos de un rock "más 'guarro' y primitivo". Un estilo que en Zaragoza tiene una cita anual con el Mapache Fest, que se celebra en La Lata de Bombillas. Estos "pincharacheros', como se autodenominan, destacan la solera de la escena rock en Zaragoza -con raíces en la Base Americana y exponentes como Más Birras- que ahora mismo es muy "abierta" y está llena de "ganas".

La estética, la música, pero sobre todo la fiesta, son a su juicio las principales "vías de entrada". "La gente que no está metida en esto nos dice: 'Qué bien os lo pasáis'. Y es que no es solo la música lo que engancha, es toda la fiesta que rodea al rock and roll". Keka, Félix Z Mod, Sam Tejuelas & Borja Keeper o Francho Angás & Roll Over Moreno son otros nombres del listado de Dj's. Al que se une un nada despreciable plantel de bandas: Los Coringas, Doctor Cuti and the Mogambos, se añaden Los Twangs, Los Vibrants, The Crawlies, Los Atunes, Los Turbios, Rauchy.

De esta última forma parte Francho Angás, en la que comparte escenario con Mario, su propio hijo, que tiene 19 años. Un chute de savia joven incapaz de neutralizar lo que para la mayoría es un evidencia: "No hay relevo generacional".

Mario Angás con su padre, Francho en la terraza de La Malteadora, a punto de actuar con su banda, Rauchy. Francisco Jiménez

"En esta escena no hay menores de 40 años", constata Cuti. Admite que la gente joven "tiene que tener otro tipo de entretenimientos mientras sus padres les dicen que son unos gañanes", pero a la par considera que en realidad "el rock especializado siempre ha sido de minorías; yo no pido que en un concierto rockabilly haya 3.000 jóvenes, pero podría haber 30".

A sus 19 años, Mario Angás es muy a menudo una 'rara avis' en los festivales o conciertos de rock clásico. Compatibiliza los bolos con su padre con su propio grupo, The Newtones, que abre más el abanico musical. "Los de mi edad directamente no conocen esa música, cuando vienen a un concierto no saben ni cómo reaccionar, alucinan al ver gente que hace música con las manos...".

Hacer música con las manos... El concepto ya da alguna idea de la situación, una brecha generacional que se ramifica en aspectos más allá de las modas y el paso de los años. Esto va también de construcciones mentales, de los modos de consumo y en que nos comunicamos. Hace unas décadas la tele, la radio y el cine eran los principales difusores de la cultura popular. Ahora... "Yo he estado en un acto con decenas de jóvenes en el que solo uno levantó la mano cuando se preguntó quién conocía a Elvis Presley", recuerda Sam Tejuelas. Añade: "Parece que tenemos más acceso a la información, pero es mucho más fácil encontrar un pez dorado en un estanque que en un océano. Antes echaban 'Grease por la tele y al día siguiente había cien rockers más en la ciudad".

Sam Tejuelas, creador de la marca de ropa rocker Tejuelas. Francisco Jiménez

"Los que hemos vivido el rock con pasión se nos hace raro que los jóvenes no se enamoren de inmediato de ello", admite Cuti.

"Cuando yo era pequeño podía ver una película de Elvis y alucinar, pero un niño o un joven de hoy en día es imposible que lo haga, han visto muchas más cosas, han estado sometidos a muchos más estímulos", apunta Francho Angás.

Padre e hijo coinciden en que si el rock and roll tiene alguna 'chance' de triunfar entre los jóvenes sería a través de la música más que por la imagen. El rock tiene algo "que gusta a todo el mundo, entra muy bien".

Kuky Somolinos, dueña del bar estilo 'dinner' americano Kuky's Place. Francisco Jiménez

De esa capacidad ecuménica del rock saben muy bien Kuky Somolinos y Lois O'Hara, que regentan, respectivamente, el restaurante Kuky's Place (César Augusto, 40) y la tienda de ropa y complementos El Tupé Asesino (La Virgen, 1). "Aquí atiendo a un público muy amplio, desde a un rockabilly a una chica de 15 años que se enamorado de uno de los vestidos de la tienda, viene gente hasta de 70 años", cuenta Lois, para quien la propia existencia de su negocio prueba la razonable buena salud del movimiento rocker en Zaragoza. "Quiero ser optimista, creo que el público del rock and roll no se extinguirá; hay grupos emergentes a patadas, otra cosa es que los grandes medios no apoyen este género como en el pasado".

Lois O'Hara, de El Tupé Asesino, en su nuevo local de la calle La Virgen. Francisco Jiménez

Kuky también es una creyente: "Todos los días pongo a Sam Cooke cuando abro el bar". "Yo de cría era heavy, que tenía en Zaragoza una zona envidiada en el universo, cuatro calles llenas de bares, ¡y qué bares, señora!", recuerda. Su paso por el bar TNT la condujo al rock clásico, a estas alturas algo más que una afición. "Es una familia, hay mucho compañerismo". Su 'dinner' al más puro estilo americano, lleno de carteles de películas y de discos, es para ella una suerte, "como trabajar en mi propio cuarto".

"Somos la resistencia, salimos en defensa de nuestra forma de entender el ocio, que está en peligro de extinción", sentencia Cuti. Y continúa: "Nací y crecí amparado en la escena rock y rocakbilly, pero me considero un 'outlaw', tengo mis propias normas. Mi música tiene vocación universal, pero amo los géneros y la música de raíz, sigo comprando discos retro, de jazz, boogie boogie... El rock conquistó el mundo, es una música con enjundia. En 2083 sonarán Aretha, Cochran o Elvis en un restaurante de vanguardia de Sidney y será 'cool'".

