Rock and roll en Zaragoza: la 'playlist'

La agenda los amantes del rock clásico en Zaragoza es una de las más nutridas de la ciudad. Y no solo en lo que a conciertos se refiere. Hay un nada despreciable número de fiestas y pinchadas. Por ejemplo, el próximo11 de diciembre es un no parar: hay un concierto matinal solidario de Los Coringas en el Centro Cívico Estación del Norte. Ese mismo día habrá Big Ball con Francho Angás y Roll over Moreno en el Gorila, para el vermut. Y ya a las 21.00 hay una cita en La Casa del Loco con La Perra Blanco, uno de las últimas sensaciones de la escena rock en España. El 17 de diciembre la cita es con Los Vibrants en La Lata de Bombillas.

Pero en la capital aragonesa también se puede escuchar música mientras se toma una buena hamburguesa (en el Kuky's) o se compra ropa o complementos en el Tupé Asesino, donde el tocadiscos está siempre en marcha.

Por si fuera poco hemos elaborado una playlist con 35 de canciones favoritas de representantes de la escena rocker zaragozana:

Sam Tejuelas (responsable de la marca de ropa Tejuelas)

'I was born to cry'. Dion & The Belmonts

'Little Darling'. Maurice Williams & The Zodiacs

'My true love'. Jack Scott

'Honey Don't'. Carl Perkins

'Kiss me quick'. Elvis Presley

'Little demon'. Screaming Jay Hawkings

Francho Angás (agitador cultural de la escena rocker)

(Elige grupos contemporáneos)

'Dig A Hole'. Marcel Bontempi

'Beaumont Blues'. The Bellfuries

'Precious'. JD Mcpherson

'Something In The Water'. Pokey Lafarge

'Striptease Girl'. MFC Chicken

Mario Angás (miembro de Raunchy)

(Elige temas 'oldies')

'Gone gone gone'. Everly Brothers

'As long as I Love'. Jerry Lee Lewis

'Link Wray'. Rawhide

'The zoo'. Micky Lee Lane

'Cry for a Shadow'. The Beatles

Lois o'Hara (propietaria de El Tupé Asesino)

Funnel of Love'. Wanda jackson

'Come on, let's go'. Ritchie Valens

'Be-Bop-A-Lula'. Gene Vincent

'Runaround Sue'. Dion

'Sh'Boom Sh'Boom'. The Crew Cuts

Cuti Vericad (músico)

'Pink pedal pushers'. Carl Perkins

'Race with the devil'. Gene Vincent

'Sweet, sweet girl'. 'Warren Smith

'Everlasting love'. Barbara Pitman

'Keep a Knockin'. Little Richard

Kuky Somolinos (propietaria del Kuky's Place)

'Wonderful world'. Sam Cooke

'With a little help of my friends'. Joe Cocker

'The end of the line'. Travelling Wilburys

'La búsqueda'. Cuti Vericad

'Ring of Fire'. Johnny Cash

Anaskiss Mapache y Zarayorkers. Pinchararecheros

'Es un buen día'. Way y loa Arrrrgs

'Dr. Extraño'. The Furtivos

'Tú me añorarás'. Bruno Lomas

'Gritos'. Los Rockin Devils