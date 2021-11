Gerald B. Fillmore: “J. K. Simmons es encantador y fue un honor trabajar con él”

Enhorabuena, no para de ganar premios con su último cortometraje. ¿Cómo surgió la idea de rodar este filme?

Gracias, todo el equipo estamos muy contentos. Tenía planeado rodar otro corto en Los Angeles pero la covid lo retrasó y, confinado en Zaragoza, me surgió esta idea. ‘Hold for Applause’ (‘Esperen al aplauso’) es una pequeña comedia de desamor entre España y EE. UU. contada en una videollamada imposible con el confinamiento como telón de fondo. Nos ha dado muchísimas satisfacciones. En lo que va de año el cortometraje ha tenido más de setenta selecciones en festivales nacionales e internacionales y más de una veintena de premios en América, Asia y Europa. Entre ellos, los tres que más ilusión me hicieron fueron el Premio del Publico, el de mejor guión y actor en el Festival de Cine de Comedia de Tarazona y Moncayo. El corto también participa en la actual edición del Festival de Cine de Zaragoza, lo cual me hace muy feliz. Ahora sólo nos falta que lo compre alguna televisión española. De momento, lo ha adquirido Canal+ Francia.

Además es responsable del montaje. ¿Qué papel juega la edición en este trabajo?

Es especialmente importante porque simula ser una videollamada plagada de fallos de conexión que entorpecen la conversación y dan lugar al equívoco. Está escrito y dirigido a favor de la edición. Casi siempre edito los proyectos que dirijo, especialmente si actuó en ellos. Algunos directores son más personales o puntillosos en la fotografía o en la dirección de arte; en mi caso es el montaje. Tengo un proceso ya muy interiorizado.

El actor zaragozano, en Madrid, el pasado año Enrique Cidoncha

¿Qué proyectos tiene en mente ahora?

Estoy trabajando con una productora y una distribuidora en un largometraje que parte del concepto de ‘Hold for Applause’, a la espera de Sony Pictures, que está con la producción de ‘Tequila Repasado’, la peli que escribí junto a Judd Pillot, y con varios proyectos de televisión en desarrollo en Los Angeles y en Madrid.

Uno de ellos ha sido su participación en un anuncio junto al oscarizado J. K. Simmons...

Es un spot para una campaña de una aseguradora muy conocida en EE. UU. J. K. Simmons es la imagen de la marca desde hace muchos años. Es tan encantador y carismático como se ve en pantalla. Fue un honor tener la posibilidad de conocerle y trabajar con él.

¿En qué películas, series o producciones le veremos próximamente?

En 2022 llegará a los cines ‘La Mirada de Lucía’ de Imanol Uribe. La rodamos el año pasado en Pamplona y Colombia. Está protagonizada por Juana Acosta, Carmelo Gómez y Karra Elejalde. En televisión ando con varios proyectos en desarrollo en EE. UU y España. Y dentro de poco estrenaré una obra de teatro en Miami.

También le hemos visto en ‘Reyes de la noche’, de Movistar+...

La serie está fantástica. Los productores formaron un equipo increíble, ha sido un éxito de crítica y público. Se anunció que habría segunda temporada, pero al final no ha sido posible. Por otra parte, NBC acaba de rodar el piloto de ‘Someone out there’, la versión americana de ‘Pequeñas Coincidencias’, de la que fui guionista.

Gerald B. Fillmore Festival Saraqusta

El mes pasado presentó la gala de clausura del Festival Saraqusta. Se podría decir que ya ha hecho historia en la primera edición de este certamen...

José Ángel Delgado, director del festival, y yo nos conocemos desde hace más de 15 años y hemos colaborado juntos en distintos proyectos. Me llamó hace un tiempo y me habló del Saraqusta. La verdad es que me encantó la propuesta. Una cita internacional de cine, series y documentales históricos en Zaragoza es perfecto, no sólo por el pasado tan rico de nuestra ciudad, sino también porque es un proyecto fresco, sofisticado, que ayuda a poner a la ciudad en el mapa a nivel internacional. Allí es donde quería que entrara yo. José Ángel creía, y estoy de acuerdo, que el ser un zaragozano de padre inglés, un ‘anglomaño’ que vive y trabaja en Estados Unidos, cumplía varios propósitos de la gala de clausura, entre ellos poder conducir la gala en castellano e inglés y trasladar una imagen del certamen y de la ciudad que fuera moderna, diversa y con vocación internacional que, al fin y al cabo, es lo que es Zaragoza.