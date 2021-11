La reinvención del bolero

Si usted pensaba que el bolero es un género un tanto anticuado, en el que ya está todo hecho y dicho, es que no ha oído a Daniel, Me Estás Matando, singular dúo mexicano –país de larga tradición bolerística– formado por Daniel Zepeda (voz, batería y electrónica) e Iván De La Rioja (guitarra, voces, teclado). Ellos han dado en llamar boleroglam a su propuesta, pero eso no es más que una etiqueta que se queda muy corta para definir el formidable ejercicio de reinvención del género que lleva a cabo esta chilanga pareja, subvirtiendo sus códigos con talante transgresor, buen humor y audacia sin límites.

La guitarra eléctrica y la batería son los instrumentos principales, a los que añaden un teclado de sonido vintage, caja de ritmos y programaciones, efectos electrónicos. De tal guisa reformulan el bolero canónico, con derivas hacia el chachachá, la ranchera o la cumbia, pero también aproximándose por momentos a la música lounge, el rock, el free jazz o el trip-hop; buena muestra de ello fue su ‘Canción acuática’, una burrada de tintes experimentales en la que deconstruyen el bolero para llevarlo a otra dimensión. Porque además estos tipos tocan condenadamente bien; Iván es un fino guitarrista, mientras que Zepeda se multiplica en las funciones de batería/percusionista (se le nota su escuela jazzística), canta estupendamente y encima es todo un ‘showman’ capaz de ejecutar lúbricos contoneos para regocijo de la entusiasta parroquia que llenó la sala.

El melodrama sentimental que caracteriza los textos del bolero se aborda con humorada distancia en piezas como ‘Lo hice, te dejé’, ‘Es verdad’, ‘Diez pasos hacia ti’, ‘Quisiera’, ‘Ya sé’, ‘No soy nada’, ‘Somos algo’ o ‘¿Qué se siente que me gustes tanto?’, mientras que en ‘Adiós, adiós’ se lanzan a una explosiva cumbia que acaba mezclando el ‘Aserejé’, Rocío Dúrcal y Molotov para pasmo general. En una palabra, sensacionales.