Las mascotas zaragozanas se van de fiesta por la calle San Pablo

La segunda edición del Pet Market Zaragoza comenzó este sábado en la antigua Fábrica de Enrique Coca, situada en el número 59 de la calle San Pablo. La iniciativa reúne a una docena larga de puestos, e incluye además talleres formativos y actividades lúdicas.

Silvia Porras es la organizadora del mercado. “No hay un mercado de mascotas en Zaragoza, tenemos otros mercadillos, pero faltaba éste; en los puestos hay representación zaragozana y también de diferentes puntos de España, proyectos que solamente venden ‘online’ llegados de Barcelona, Galicia, Guadalajara, Valencia. Creo que tener la ocasión de comprar ‘in situ’ productos que solamente ves en las redes constituye un aliciente; hicimos una primera edición en 2019 a modo de prueba, con seis puestos, y funcionó muy bien. Ahí mismo planteamos una segunda cita para seis meses después, pero llegó la pandemia y todo quedó en suspenso. Ahora hemos podido recuperar la idea con más del doble de puestos, y estamos encantados. Hay un censo muy amplio de perros en Zaragoza, que llega a los 60.000 animales, y ese hecho merecía una atención especial”.

En esta ocasión no hay solamente compraventa. Porras explica que “hemos sumado talleres de educación canina; si queremos ganar derechos para nuestros perros a la hora de acceder a establecimientos, por ejemplo, hay que educar bien a nuestra mascota. También hay cuentacuentos para los pequeños, que inciden en el amor a los animales, y otro taller muy curioso sobre la técnica de hacer mordedores. En definitiva, más allá de la actividad mercantil,, se puede catalogar a esta iniciativa de feria de las mascotas”.

La consejera municipal de Servicios Públicos y Movilidad, Natalia Chueca, manifestó su alegría por la consolidación de esta apuesta. “Tenemos varios proyectos en marcha; llevamos ya dos años con la campaña ‘tu pipí me destruye’, que pretende sensibilizar a todos los dueños de mascotas en el cuidado del mobiliario urbano, con las 50.000 botellitas de agua con vinagre repartidas a tal efecto. Estamos en un grupo de trabajo con el Colegio de Veterinarios, el Instituto Municipal de Servicios Públicos, Parques y Jardines y Participación Ciudadana para identificar nuevas zonas de esparcimiento para nuestros animales de compañía, especialmente perros, por ser los más numerosos en la ciudad. La idea es que tengan más zonas de sueltas y parques caninos. Tenemos ya un proyecto para ejecutar siete en 2022”.

Un emplazamiento magnífico

El amplio local del Pet Market, ‘descubierto’ por el festival Asalto hace unos años para este tipo de eventos, tiene todo el espíritu de un almacén de Tribeca, en pleno Manhattan, trocado en ‘pop-up store’ este fin de semana. Sara Monge, de Zaragoza (saramonge.com), tiene un puesto consagrado a los felinos que reclama su sitio en una cita mayoritariamente perruna. “Soy ceramista desde hace 20 años; en su día me adoptó un gato -ríe- y desde entonces combino el trabajo de la cerámica con la iconografía y los productos gatunos. Ahora tengo dos, Olaf y Tita; estoy haciendo cuevas para gatos, rascadores, comederos… ahora también he sacado piezas a juego para amos y mascotas. Me encargo del diseño, el modelado a mano y el trabajo con el gres a alta temperatura; es un material muy resistente a arañazos, y tiene el peso suficiente para que no lo tiren”.

El puesto de Wild Top Dogs viene de Barcelona y se centra en productos para perros ‘todoterreno’, como dicen Marc, Jennifer y Javier. El lema es contundente: ‘let dogs be dogs’, ‘deja a tu perro ser perro’. “Cuando compartes tu vida con un perro, tienes que dar si quieres recibir; para nuestros animales queremos una vida en contacto con la naturaleza, aventura… para ello vendemos productos fuertes, resistentes y duraderos. Lo de venir al Pet Market Zaragoza surgió por unos amigos que vinieron a la anterior edición, y nos gustaba el ambiente que se había creado. Hablamos con Silvia, le enseñamos nuestra propuesta, le gustó y aquí estamos”.

El Pet Market abre este sábado de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00; el domingo tiene prácticamente el mismo horario, con el cierre algo anticipado por la tarde, a las 20.00.