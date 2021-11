Peter Coyne: "David Bowie vino a vernos dos veces y le encantaban The Godfathers"

El grupo se formó a mediados de los 80. ¿Cuál es el secreto para seguir al pie del cañón después de tantos avatares?

El amor por la música, el rock & roll... querer dar lo mejor de ti y disfrutar cada segundo, cada minuto, cada momento.

En España tienen un público fiel desde sus primeras visitas...

Es uno de los mejores públicos del mundo, extremadamente entusiasta. Son personas encantadoras y muy divertidas con las que pasar el rato después del concierto. Siempre nos ha gustado viajar por un país tan hermoso como España.

En Zaragoza han recalado alrededor de una docena de veces, desde sus primeros conciertos en la sala En Bruto. ¿Se acuerdan de aquellos días?

¡Claro! El público siempre fue muy salvaje y ruidoso, como a mí me gusta. Fueron conciertos fantásticos, todos ellos, pero el último que dimos en Zaragoza en octubre de 2019 también resultó increíble: actuar para miles de personas en la plaza del Justicia, tan cerca de la basílica del Pilar, fue un momento muy importante.

NOTICIAS RELACIONADAS Manolo Kabezabolo y The Godfathers este jueves en las Fiestas del Pilar de Zaragoza

¿Es cierto que Johnny Depp es fan del grupo y que David Bowie y Nirvana iban a sus conciertos?

Todo cierto. A Johnny Depp le gustan The Godfathers, ¡tiene un gusto excelente! Bowie vino a vernos tocar dos veces: la primera en un festival en Suiza, en 1988, y luego, en 1989, en Los Ángeles. A David Bowie le encantaba la banda y fue genial estar con él después de aquellos conciertos. Era uno de mis ídolos cuando yo era un adolescente y me sorprendió que quisiera conocernos y poder charlar con él. Como yo, es del sur de Londres y nos llevábamos muy bien. Nirvana también apareció para vernos tocar a finales de los 80 en Seattle, pero entonces no eran realmente famosos, solo otra banda.

"Nirvana también apareció para vernos tocar a finales de los 80 en Seattle, pero entonces no eran realmente famosos, solo otra banda"

El productor de sus primeros álbumes fue Vic Maile. ¿Resultó difícil continuar sin él?

Vic Maile fue un genio, un productor fantástico. Además de producir nuestros primeros tres álbumes (‘Hit by Hit’, ‘Birth, School, Work, Death’ y ‘More Songs About Love and Hate’), también trabajó con artistas destacados como Motörhead, Eddie & The Hot Rods, Screaming Blue Messiahs, Tom Robinson Band y muchos otros. Vic murió en 1989 mientras estábamos de gira por Estados Unidos. Steve Brown produjo nuestro siguiente álbum, ‘Unreal World’, e hizo un trabajo increíble. Era muy talentoso y también trabajó con The Cult, Wham o Manic Street Preachers.

Con el disco ‘Birth, School, Work, Death’ (1988) entraron en el Top 40 del ‘Billboard’ estadounidense. ¿Qué supuso aquel logro?

Un tremendo paso adelante en el sonido del grupo y un gran éxito, no solo en Estados Unidos sino en todo el mundo. Significó que podíamos tocar en cualquier parte del planeta y obtener una gran repercusión. La canción ‘Birth, School, Work, Death’ ha sido versionada por muchos grupos, lo cual es muy halagador. El título ha sido objeto de preguntas en concursos de televisión como ‘Pasapalabra’, en España, y ‘Jeopardy’, en América. También ha inspirado muchas obras de arte y libros, así que de alguna manera se ha infiltrado lentamente en la cultura popular a nivel mundial.

The Godfathers HA

¿Qué van a encontrar los seguidores de The Godfathers en los directos de esta nueva gira?

Van a ser ruidosos y emocionantes. Por supuesto, tocaremos muchos temas clásicos, pero también algunas canciones nuevas que hemos compuesto recientemente para el nuevo álbum que lanzaremos en abril del próximo año.

El Brexit es un hecho. ¿Cómo cree que ha afectado al mundo de la música en el Reino Unido?

¡Odio el brexit! Lo llamo ‘brex(shit)’ (mierda). Es la idea más estúpida que se pueda imaginar y ha sido un completo desastre sin ningún aspecto positivo. Soy europeo y me enorgullece decir que siempre lo seré.