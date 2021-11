Marta Fernández: "El amor es como un tsunami que te pilla"

La periodista Marta Fernández (Madrid, 1973) fue durante varios años una de las caras más conocidas del mundo de la televisión, tanto en informativos como en programas de CNN+, Telecinco o Cuatro. Ha presentado hasta las campanadas de fin de año y en 2012 le concedieron la Antena de Oro. De la pantalla a la prensa escrita, en 'El País', y también en las ondas de la Cadena Ser.

Ahora invita a leer 'No te enamores de cobardes', su nuevo libro donde se encuentran la literatura, el cine y la música. "El cine le pide ayuda a la literatura porque está preocupado pensando que va a desaparecer de la sala, que se va a quedar reducido a la pantalla de un móvil o que se va a convertir en otra cosa que no es cine, que son las series", desveló Marta antes de su presentación en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Zaragoza este lunes. A pesar de ese apocalíptico panorama, la literatura le consuela: "Le dice que los humanos siempre necesitamos la ficción y siempre necesitamos que nos cuenten historias, así que siempre necesitaremos el cine y la literatura".

La relación de esta periodista con el cine nace de la mano de sus padres, cuando era niña y le llevaron a un cine de la Gran Vía madrileña, el desaparecido Imperial, para ver 'Fantasía'. “Fue una experiencia que me cambió para siempre”, reconoció, con la mirada puesta en su infancia. De todos los relatos que se mencionan, su predilecta es la del 'Mago de Oz'. "Ese camino de una niña va buscando al Mago de Oz que resulta que no es real, pero que no lo hubiera conseguido sin sus amigos, que sus amigos es lo más importante de la vida", añadió este lunes en Zaragoza.

"Todos tenemos cobardías en nuestra vida y todos nos hemos podido enamorar de alguien cobarde"

Si su vida fuera una película, ¿cuál sería el título? "Uy, no lo sé… 'No te enamores de cobardes', que es el título del libro", aseguró. Sin embargo, cuidado con la frase, que no es como un consejo del consultorio de Elena Francis. "Todos tenemos cobardías en nuestra vida y todos nos hemos podido enamorar de alguien cobarde. Es una palabra que vale para hombres y para mujeres, y claro que me habré enamorado de algún cobarde, pero yo también he sido cobarde en alguna ocasión", declaraba la periodista.

"Me quedé con la escritura porque me quiere más que la televisión y me lo paso muy bien"

Aclaró que sigue amando a la televisión, sin embargo, siente "un poco de desengaño": "Llevaba escribiendo mucho tiempo, me quedé con la escritura porque me quiere más que la televisión y me lo paso muy bien". "Una clave que es importante para cualquier tipo de comunicación es saber que estás escribiendo para gente inteligente, no subestimar nunca a los lectores ni a los espectadores cuando estás haciendo un programa de televisión. El protagonista no es el que escribe, sino el que lee", concluyó Marta Fernández.