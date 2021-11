El Festival de Cine de Zaragoza sigue apostando por los cortos en su nueva época

El Festival de Cine de Zaragoza (FCZ) no pasa por su mejor momento: sus organizadores se sienten malqueridos por la vicealcaldesa Sara Fernández y su equipo aunque no lo digan en público, no han asimilado demasiado bien el Festival de Cine Saraqusta, de creación municipal y dotado con 150.000 euros, y han decidido seguir adelante: más de un cuarto de siglo avala a este certamen que ha tenido vidas paralelas con los Festivales de Fuentes de Ebro y de La Almunia de Doña Godina, y entienden que ha empezado una nueva época.

José Luis Anchelergues, director del FCZ desde sus orígenes, ha presentado la XXVI edición, que se celebrará entre el 20 y el 28 de noviembre, en la que rendirá homenaje a su 25 aniversario, y tenderá puentes con el Festivalito de La Palma y creará una fila cero de solidaridad. Agradeció a su equipo, “que ha ido creciendo”, el apoyo y también el respaldo de las instituciones: al Ayuntamiento de Zaragoza, que colabora con 50.000 euros (35.000 en metálico y 15.000 en infraestructuras, entre ellas la Filmoteca y la sala Mozart, y publicidad), al Ministerio de Cultura, que participa con 5.000 euros, y a otras instituciones como la Fundación Caja Rural de Aragón, que cede el salón de actos del antiguo Casino Mercantil, y la Universidad San Jorge, que colabora con sus locales de la plaza de Santa Cruz.

José Luis Anchelergues recordó que se han presentado 1.505 cortometrajes de 61 países y que se han seleccionado 50, que serán proyectados desde el martes 23 al sábado 27 en los cines Aragonia, a partir de 19.00. Mediante el Online Festhome TV podrán verse los cortos, tras su pase en sala, durante 24 horas.

Entre los galardonados de esta edición, se concederá el Augusto Especial 25 aniversario a Constantino Martínez-Orts, director de la Film Symphony Orchestra, que ofrecerá un concierto en la primera gala del FCZ, que será en la sala Galve del Auditorio, a las 20.00; el Augusto Especial Póstumo a los Oficios del Cine recae en Antón García Abril y lo recogerá su hija, y el Augusto Especial del Corto al Largo ha ido a parar al director y productor Ezekiel Montes, cuyo corto ‘Hombre muerto no sabe vivir’ se proyectará el domingo 21 a las 17.00 en la Filmoteca -"cumple 40 años y queríamos rendirle un homenaje”, dijo Anchelergues- con ‘El año de la furia’ de Rafa Russo. Ambos directores participarán en un debate.

Antón García Abril será objeto de un homenaje póstumo. Asier Alcorta

Habrá mesas redondas casi todos los días, a las 17.00, bajo los siguientes epígrafes: ‘Nuevos formatos del audiovisual y oficios técnicos con arte’ (miércoles, 24); ‘Sobrevivir a un rodaje’ (jueves, 25); ‘La gran revolución de las profesionales femeninas en Aragón’ (viernes, 26), y ‘Evolución del cortometraje español en los últimos 25 años’ (sábado, 27)

Anchelergues había dicho que querían explorar otros espacios, y el de la Fundación Caja Rural de Aragón se le antojaba idóneo y más fácil de manejar que la sala Mozart

El lunes 21 sería el Día de los Aniversarios Especiales, en colaboración con la Tertulia Cinematográfica Perdiguer, que cumple 25 años; entre otros se recordará a Félix Romeo, Segundo de Chomón, Luis García Berlanga y Fernando Fernán Gómez. Ese día se anuncia la proyección de cortos ganadores y vídeos especiales de La Almunia, Fuentes de Ebro y propio FCZ. El miércoles 21 se celebrará el Días de Oficios de Cine; el 25, el Día del Arte de la Interpretación; el 26, el Día de las Profesionales Femeninas el el Audiovisual; el 27, el Día del Cortometrajista y de los Festivales, en este caso en colaboración con el Blog del Cine Español y Canal TVCortos, y se producirá el hermanamiento con el Festivalito de La Palma. Y ese día, dentro de la sección habitual ‘Otras Miradas’ se proyectarán en el Centro Cívico Salvador Allende, ‘Un año en el exilio’, de Malaz Usta, de Turquía; ‘Mar nuestro’ de Álvaro López y Franz Blanco, de España, y ‘Saber que se puede’ / ‘Sacúdete los miedos’ de David Hernández, de España.

La gala final comenzará a las 18.00 en el salón de actos de la sede central de la Fundación Caja Rural de Aragón. Y ahí se entregarán los galardones oficiales y no oficiales del sector audiovisual. Sara Fernández no ignora la tensión que se vive en el certamen. Intentó tranquilizar al director del festival y a todos: “Seguiremos manteniendo nuestro apoyo al FCZ sin ningún género de dudas”, y matizó que si la gala de clausura no se hace en la sala Mozart del Auditorio no es “porque se haya negado desde el Ayuntamiento”. Anchelergues había dicho que querían explorar otros espacios, y el de la Fundación Caja Rural de Aragón se le antojaba idóneo y más fácil de manejar.