Komando Komare: flamenco festivo y feminista

Komando Komare son Sandra Nogarol, Lidia Tinoco, Natalia Oñate, Eva Lago, Irene Gómez, Marta Herrera, Sherezade Perea, Nuria Iglesias, Nuria Martínez y Alicia López. Diez nombres femeninos para un cuadro flamenco, lo cual es un mensaje en sí mismo. "No es lo más habitual que una formación de este tipo sea únicamente femenina, sobre todo en lo que se refiere a la parte instrumental. Las guitarristas flamencas aún son una minoría, o las que tocan el cajón", cuentan.

Este proyecto nacido hace dos años ocupa por tanto un espacio poco explorado que busca a la par reivindicar los nombres de tantas mujeres que han contribuido a la historia del género -que hoy celebra su día- muchas con enorme reconocimiento.

Ahí están Rocío Jurado, La Niña de los Peines, La Paquera de Jerez, Las Grecas... Nombres destacados del panorama actual, como Maite Martín, Estrella Morente, La Niña Pastori. O La Tremendita, María Terremoto, María Toledo, Rocío Márquez... Rosalía, Las Migas o Maruja Limón.

"No es casualidad que estas últimas -señalan-, parte de las últimas hornadas del flamenco, sean catalanas. Allí hay una escuela superior de flamenco, se han podido formar en el género", señalan en Komando Komare.

Ellas son el futuro de un género de raíz en el que las mujeres en demasiadas ocasiones "han sido voz solo en los estribillos o una silueta de mujer en el escenario". Reunir y versionar a muchas de ellas en sus conciertos es, para Komando Komare, una forma de subrayar su papel y su importancia. Todo, destacan, "con un tono muy festivo; tenemos tenemos temas serios, pero el espíritu general del grupo es divertir". Ni más ni menos que lo que hacen ellas: "Estamos muy implicadas, pero no exactamente en términos de productividad; no tenemos objetivos concretos, lo que queremos es cuidarnos unas otras, pasarlo bien, aquí no hay egos y la parte emocional es importante".

Prueba de ello es el vídeo que acompaña este texto, una actuación grabada en plena calle en el corazón de La Magdalena con seis de las diez componentes y que es un pupurrrí de canciones de Las Grecas.

Komando Komare: flamenco festivo y feminista

De la tradición y la solera flamenca, pero también de los nuevos modos de acercarse a ellas beben en Komando Komare. El desprejuicio es el sello de este grupo formado por miembros con muy diversas inquietudes y gustos musicales: "Aquí hay gente que llega desde el mundo del rap, del rock, amantes de la copla... Todo eso lo juntamos y da lugar a versiones y creaciones muy diversas". A todas, eso sí, les une el amor por el flamenco: "Que nos da unas sensaciones que no nos dan otras músicas, nos mueve por dentro".

Junto a la reivindicación de la historia femenina del flamenco, en Komando Komare también se ocupan, por un lado, de crear nuevas letras. Por otro, de explorar en la tradición en busca de composiciones interesantes en cuanto a temática femenina. "Por ejemplo, hay algunas letras escritas por hombres para los Carnavales de Cádiz que abordan temas sobre el maltrato a las mujeres y las tenemos en el repertorio". "Otra veces -explican-, lo que hacemos es poner el acento en letras que nos parecen adelantadas a su tiempo. ¿O no lo es 'Lo siento mi amor'? Al fin y al cabo la Jurado fue pionera como voz flamenca, pero también en general, en hablar de la insatisfacción sexual femenina...". "De esta canción hacemos en los conciertos una versión tipo rumba. ¡Y las que más enloquecen son las mujeres mayores!". "A veces pensamos que tendríamos que sortear un Satisfyer en cada bolo". Carcajada general.