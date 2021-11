Enrique García-Máiquez: "La poesía sobrevivirá también al consumo fácil de las redes sociales"

Es usted poeta y profesor y también hace crítica literaria. ¿Cómo compagina la creación con la crítica hacia sus colegas, es como estar en misa y repicando?

Muy buena pregunta. Como crítico, te hace más comprensivo de las complejidades del oficio. Y viceversa: leo mucho entre líneas las reseñas que me hacen.

¿Cómo está la poesía española en la actualidad, es un género literario al alza o no tiene mucho que hacer frente a la novela histórica o el ‘thriller’, por ejemplo?

La poesía es inmortal y pobre y, como recordaba Juan Luis Panero, llevan tocando campanas por su muerte más de 2.000 años. Así que no hay por qué preocuparse, ni siquiera porque se haya puesto de moda una parapoesía adolescente de fácil consumo en redes. Incluso a eso sobrevivirá.

Sí, en las redes sociales surgen por doquier opinadores que saben de todo, también de poesía. Incluso se publican muchas creaciones literarias. ¿Qué piensa de estas plataformas que han traído las nuevas tecnologías?

Estoy convencido de que entre tantísimos que se acercan a la poesía a través de las redes habrá unos pocos que se interesen más y profundicen. Y ya se sabe que hay más alegría por uno que se convierte que por 99 que siguen en sus redes. A mí me introdujeron en la poesía las letras de los cantautores. De lo regular a lo bueno y de lo bueno a lo mejor es un camino la mar de hacedero.

El confinamiento por la pandemia también fue propicio para la creación literaria. ¿Ese fue su caso?

Así fue. Los jurados de premios literarios notaron un incremento asombroso de originales y también se ha publicado más. No es por espíritu de contradicción, pero fui contracorriente (como acostumbro, a mi pesar). La casa con los niños y con mi mujer se convirtió en un lugar mucho más ruidoso y distraído, aunque no me quejo.

¿En qué ha consistido su aportación en las jornadas sobre José Jiménez Lozano?

He hablado, apoyándome en su poesía, de cómo jamás buscó la belleza de sus textos, sino la misericordia y que, por añadidura, se le concedió una belleza más luminosa y ya irrenunciable. Hay una gran alegría en ese inesperado resplandor de la verdad.

¿Qué destacaría de su figura, aparte de su talla como escritor?

Destacaría su talla como lector. Él tenía un trato íntimo, una viva conversación, con el puñado de autores que había escogido como amigos, ‘gentlemen & friends’ les llamaba.

¿Está suficientemente valorado?

Ha sido uno de los debates de las jornadas. Por supuesto, no es un autor de moda, pero a él le espantaba la moda y arremete en un poema contra la gloria filológica de San Juan de la Cruz. Jiménez Lozano es reconocido entre los lectores de fondo. Para muchos de nosotros es ya otro ‘gentlemen & friend’. Creo que él no querría más.

Recomiéndenos un poeta, podría ser su poeta de cabecera.

Daré un nombre menos conocido. Pedro Sevilla es una recomendación infalible porque es un poeta verdadero, que comparte con Jiménez Lozano el apartamiento rural y la bondad en la mirada. También la ironía.

Y algún poema en concreto...

Uno de mis poemas preferidos de la literatura universal es ‘El precio’, de Jiménez Lozano, puro deslumbramiento de vivir sin una sola mentira: ‘Matinales neblinas, tardes rojas, / doradas; noches fulgurantes, / y la llama, la nieve; / canto del cuco, aullar de perros, / silente luna, grillos, construcciones de escarcha; / amapolas, acianos, y desnudos / árboles de invierno entre la niebla; / los ojos y las manos de los hombres, el amor y la dulzura / de los muslos, de un cabello de plata, o de color caoba; / historias y relatos, pinturas, y una talla. / Todo esto hay que pagarlo con la muerte. / Quizás no sea tan caro’.