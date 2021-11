Tres miradas al amor y a la vida

Estaba convencida de que la pandemia, además de cosas mucho más graves, también había ocasionado una cierta decadencia cinematográfica. Echando un vistazo a las carteleras españolas, no había forma de encontrar más allá de dos o tres títulos realmente importantes, de esos que ves y no te abandonan. El milagro se ha producido con ‘La ruleta de la fortuna y la fantasía’, último trabajo del director y guionista japonés Ryûsuke Hamaguchi, ganador del Gran Premio del Jurado del último festival de Berlín y del que aún queda por estrenar ‘Drive my car’.

Hamaguchi, cineasta que hasta ahora ha exhibido su producción más en festivales que en el circuito de salas, tiene en ‘La ruleta de la fortuna y la fantasía’ la virtud de seducir al espectador con tres relatos sucesivos protagonizados por mujeres y que tienen que ver con el amor, la pasión, la vida, el pasado y el presente. Con una delicadeza extrema en el tratamiento estético, impecable acompañamiento de unos personajes que se mueven entre la elegancia en las formas y el misterio que parece rodear su existencia, Hamaguchi nos acerca, primero, a dos jóvenes y un único hombre, en largas secuencias en las que solo importa lo que se tienen que decir y cómo lo expresan. Ahí, confinados en espacios limitados, la intriga sobre el rol de cada uno de los protagonistas juega un papel decisivo.

Situaciones paralelas se vivirán en los otros dos relatos: el intento de seducción de un profesor, que me parece el más interesante, conseguido y potente de los tres; y, finalmente, el encuentro lleno de malentendidos de dos compañeras de instituto.

‘La ruleta de la fortuna y la fantasía’ derrocha talento y conocimiento del ser humano. Hamaguchi hace cine en estado puro con personajes, en apariencia, sencillos, creando situaciones narrativamente muy intensas y significativas con puntos de partida que pueden parecer simples, cuando son todo lo contrario. Una gran película.