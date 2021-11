'En racha', de Ignacio Estaregui, logra seis galardones en la noche de cine de Fuentes

La fiesta de clausura del Festival de Fuentes siempre empieza en el hotel Catalonia, donde nació Mariano de Cavia. Y allí empezó este sábado la de su XXV edición, con muchos invitados, entre ellos el ganador del Homenaje, Nacho Guerreros, y el Premio Valores Humanos, Salvador Calvo, por ‘Adú’. Por allí andaban, con el director José Antonio Aguilar, Ana Arrieta, responsable de la Fundación José Luis Borau hasta su extinción, y la actriz Luisa Gavasa, que es como la madrina constante del certamen.

Nacho Guerreros estaba feliz. Muy feliz. "No he hecho mucho cine, pero me encanta el premio. Soy calagurritano y tengo la sensación de que somos como hermanos. He estado muchas veces en Zaragoza, sobre todo en el Pilar, en mi juventud: había compañeros que estudiaban aquí y pasaba las fiestas con ellos. Y en Madrid, desde hace tiempo, convivo con actores aragoneses muy cercanos como Jorge Usón, Luisa Gavasa, Silvia de Pé. Ni Aragón ni Fuentes de Ebro me son extraños", observaba. Aunque se reconoce actor de teatro, ha participado en muchos series, especialmente en ‘Aquí no hay quien viva’ y ‘La que se avecina’, ha fundado su propia compañía y querría hacer más cine. "Ahora tengo varias películas por estrenar. Y me han llamado para varios cortos. Los cortos son muy estimulantes: trabajas con jóvenes que ruedan de maravilla, con valentía, riesgo y una gran imaginación", decía. Añadió: "Quiero seguir en este oficio, en el teatro y en el cine, y me gustaría trabajar en Latinoamérica".

Salvador Calvo es, entre otras películas, el director de ‘Los últimos de Filipinas’. Ha ganado el Premio José Couso y Julio A. Parrado por ‘Adú’, que nació de dos historias reales vinculadas al universo de las pateras y el tráfico de órganos con niños, y con esos dramas, a los que se les sumó una peripecia más, concibió las tres historias cruzadas de la película.

"Este galardón me hace mucha ilusión. Miras el palmarés anterior y te das cuenta, impone. Me interesan las historias que emocionen, de denuncia, de compromiso, de trasfondo social y político, y me gusta mantener el equilibrio entre un cine así pero que también tenga en cuenta al espectador", explica. Reveló que su cineasta de cabecera, "me gustan todas sus películas", es el australiano Peter Weir; enumeró desde ‘Gallípoli’ hasta ‘Master y Comander’, pasando por , ‘El club de los poetas muertos’, ‘Único testigo’ o ‘La costa de los mosquitos’. "Soy un director al que le atraen proyectos extraños y complejos. Estoy metido en una locura que sucede en la India", dijo.

Ellos serían luego dos de los vencedores de una noche emocionante: en Fuente siempre lo es. Especiales, cálidas, llenos de guiños. "Te sientes como en casa", es una frase que se repite. La película triunfadora de la noche fue ‘En racha’, el cortometraje rodado en la noche fría de la Aljafería por Ignacio Estaregui, que logró seis galardones: mejor corto, actor, fotografía, edición, maquillaje y efectos especiales. ‘Cardelinas’ de Tomás Generelo, la historia de Concha Monrás, tras el fusilamiento de su marido Ramón Acín, logró cuatro premios: el del público, mejor actriz, mejor actriz de reparto y mejor vestuario. ‘Souvenir’, de Cristina Vilches y Paloma Canónica, un insólito viaje en el tiempo de un padre y una hija, ganó la mejor dirección, mejor música y mejor dirección de arte. ‘Loca’ de María Salgado, el relato de la limpiadora Sofía en un colegio, obtuvo dos distinciones: el mejor guion y actor de reparto. Nata Moreno ganó el premio al documental por ‘Ara Malikian. Una vida entre las cuerdas’, que ya lograra el Goya.