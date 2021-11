Sandra Sabatés: "'El Intermedio es historia de la televisión”

El de Sandra Sabatés es uno de los rostros más conocidos y cotidianos de le televisión en España. Junto al Gran Wyoming forman una longeva pareja al frente de ‘El Intermedio’, el programa de La Sexta que aborda la actualidad con humor. Este sábado, la periodista, escritora (ya prepara nuevo libro) y premio Ondas, recibe el Corazón de Oro, la distinción anual de la oenegé Believe in Art.

¿Cómo le sienta este premio?

Me hace muchísima ilusión recibir el Premio Corazón de Oro 2021. Believe in Art es una oenegé maravillosa que desborda arte y sensibilidad. Ellos y ellas, son un auténtico corazón. Realizan una labor extraordinaria, humanizan los espacios de los hospitales a través del arte, llenándolos de luz, de magia, de color para que las enfermas y los enfermos que están ingresados se sientan más arropados, en un entorno más cálido, más acogedor. Esa voluntad de ponerse en la piel del otro para entenderlo e incluso ir más allá…

Es premiada, entre otras cosas, por sus secciones de perspectiva feminista como 'Mujer tenía que ser' en ‘El Intermedio’ o por libros como 'Pelea como una chica'. ¿Siente que en su profesión ha tenido que pelear más que los hombres?

Hay algo en lo que coinciden la mayoría de protagonistas que han pasado por el sillón de ‘Mujer tenía que ser’: las mujeres han tenido que esforzarse más, trabajar mucho más, para conseguir el mismo reconocimiento, el mismo puesto laboral, la misma retribución que los hombres, y aun así no siempre se consigue. El periodismo no es una excepción. Al principio, a las mujeres se nos relegaba escribir sobre cuestiones de belleza, hogar, familia. Y ha costado mucho alcanzar altos puestos. No fue por ejemplo hasta el año 2018 cuando por primera vez una mujer, Soledad Gallego Díaz, se convertía en directora de un periódico nacional como ‘El País’. En televisión, durante muchos años los presentadores eran hombres; a su lado se incorporaron mujeres, pero como acompañantes. Hemos tenido que pelear mucho para hacernos un hueco y demostrar que también nosotras teníamos talento para desempeñar esa labor.

De las entrevistas a mujeres que ha hecho en 'El intermedio', ¿hay algo que se la haya quedado especialmente grabado?

Hay muchas entrevistas que te golpean; especialmente las que revelan la existencia de violencia por el hecho de ser mujer. Desde las palizas que recibía Ana Bella Estévez incluso estando embarazada; pasando por los años de cárcel a los que fue condenada María Teresa Rivera por sufrir un aborto espontáneo en El Salvador; el secuestro, persecución, violencia y amenazas de muerte que sigue soportando la periodista Lydia Cacho por denunciar casos de explotación sexual infantil en los que estaban involucrados políticos y empresarios mexicanos; la violencia que sufrió la líder indígena Lolita Chávez en su lucha por defender los recursos naturales. Para eso estamos, para denunciar y remover conciencias, para sensibilizar y luchar contra la desigualdad y la violencia de género.

Dígame algo que se está haciendo bien y algo que deba mejorarse a su juicio en cuestión de perspectiva de género en los medios.

Como positivo destacaría el aumento de la participación y el mayor acceso de las mujeres en debates. Es mucho más habitual encontrar a analistas, a expertas en tertulias, en noticias, hablando en profundidad de un determinado tema. También en la toma de decisiones. Poco a poco, ahí vamos dando algunos pasos. Sin embargo, hay algunos aspectos en los que nos queda mucho por mejorar. Seguimos viendo titulares machistas, como el que se refería a Paula Badosa como la ex de Broncano, cuando lo que nos interesa de la tenista son sus logros deportivos. O la denuncia de Sara Sálamo por rebajarla a ser solo la pareja de Isco, en una entrevista para promocionar su película. Solo por citar un par de ejemplos. También tenemos mucho que mejorar en cómo tratamos las noticias referentes a violencia de género. En el uso del lenguaje: las víctimas no mueren, a las víctimas las asesinan; no debemos juzgar su comportamiento ni responsabilizarlas. El periodismo tiene un compromiso enorme en cómo se informa porque cumple una función social.

El formato de 'El Intermedio' es doblemente exigente. Por un lado, salir al paso de la actualidad, a veces de última hora. Por otro, guionizarla con humor. ¿Cómo se logra elaborar guiones en tan poco tiempo?

Desde primera hora de la mañana, el equipo de guion y redacción están elaborando los textos de esa misma noche. No solo ellos, producción, realización, grafismo, los distintos departamentos están preparando el directo. Somos un equipo de un centenar de personas que llevamos muchos años trabajando juntos, estamos muy coordinados y el engranaje funciona estupendamente. A veces, con todo el programa montado, ha sucedido algo de última hora por la tarde y en cuestión de minutos se ha reestructurado la escaleta, se ha escrito un nuevo tema, con sus chistes, atrezo, apoyo gráfico, etc. tenemos un equipo con mucho músculo que ha demostrado que es capaz de darle la vuelta al guion hasta el último momento.

¿Ha sentido alguna vez que sobre determinadas noticias no se podía hacer humor?

Hay algunas noticias con las que no hemos hecho humor. Simplemente porque no se nos pasa por la cabeza. Esta semana, por ejemplo, tras la entrevista a un enfermo de ELA que reclamaba su derecho a morir dignamente. O cuando nos referimos a casos de violencia de género, estamos hablando de mujeres asesinadas. No nos planteamos hacer chistes ahí, no tienen cabida, son temas especialmente duros y así mismo lo subraya Wyoming en su intervención en lugar de soltar alguna gracia.

Pertenece a la estirpe de los no muy numerosos rostros televisivos que llevan años ligados a un programa. ¿La veremos en 'El intermedio' para rato?

¡Ojalá! Lo cierto es que El Intermedio es historia de la televisión, lleva nada menos que dieciséis años en antena, todo un hito. Y tengo la gran suerte de haber trabajado en el programa durante la última década. Sinceramente, soy muy feliz aquí. El equipo es maravilloso y mi trabajo no solo me gusta, sino que me motiva cada día más. Poco más se puede pedir. ¡Larga vida a El Intermedio!

Usted, además, hace 'pareja de hecho' profesional con el Gran Wyoming. Son ya casi como un matrimonio...

Solo hay que ver los chascarrillos con los que arrancamos el programa. Son diez años como pareja televisiva y, a estas alturas, yo diría que nos conocemos prácticamente a la perfección. Y esta complicidad en un directo es maravillosa. Aunque con Wyoming nunca sabes lo que puede pasar.

'El Intermedio', 'El mundo today', las noticias de Ángel Martín en Twicht... ¿Mezclar información con humor es un síntoma de buena o de mala salud del periodismo?

Mezclar información con el humor es otra manera de contar la actualidad, de sacarle punta y de paso permite al espectador digerir las noticias de una forma diferente. El contenido es el mismo, lo que cambia es la forma con la que te lo sirven. En La Sexta nos gusta la información, siempre estamos pendientes y preparados para contar toda la actualidad. También en ‘El Intermedio’. Mucha gente nos dice que se informa con el programa. Y ya a esas horas del día, qué mejor que desengrasar un poco y acostarse por lo menos con una sonrisa.

¿Dónde se ve dentro de unos años? ¿Sueña con algún proyecto?

No suelo proyectarme en el futuro. Me gusta disfrutar el presente y más cuando me resulta tan gratificante mi trabajo. Lo bueno hay que aprovecharlo y exprimirlo. Ojalá tengamos Intermedio por muchos años. También sigo escribiendo. Estoy ultimando un nuevo libro que, si todo va bien, saldrá el próximo año.