Carlos Carnicer Cañada sigue la huella de la mancha y el color y compone un rostro

Carlos Carnicer Cañada (1988) podría hacer suyo algunos refranes o lemas, casi al modo cervantino, como “De casta le viene al galgo” o “De tal palo tal astilla” o “Quien a los suyos se parece honra merece”: procede de una familia de artistas, empezando por su abuelo Alejandro Cañada, que murió cuando él tenía once años y había sido casi un compañero de juegos; Carlos se recuerda pintando en su estudio, dibujando, haciendo rayujos, garabatos y tentativas más concretas bajo su atenta mirada. Luego está su madre, María Ángeles Cañada, pintora también y algo más: ahora compañera en el Estudio Cañada. Y están su tía Nati, la mujer que ha hecho del blanco la razón cromática de su arte, y su hermana Clara Carnicer, ‘Clarín’.

“Todos han sido decisivos en mi vida. De modos muy diferentes. La obra de mi abuelo estaba ahí, en casa, en el estudio, y yo me movía entre sus cuadros como si estuviese en un juego, en una aventura, haciendo el travieso”, dice Carlos Carnicer, y recuerda con qué placer participó en la muestra sobre su abuelo, el estudio y los pintores que se habían formado allí que se montó en el Centro de Historias, donde fue comisario con Ana Revilla: 'Estudio Cañada: cuna de artistas aragoneses desde 1945'.

Retoma la línea de continuidad de la ya, casi, saga: “Mi madre, es lógico, siempre ha estado ahí. Ha sido capital: me ayudó mucho como pintor y como profesor, me corrigió, y eso es muy importante, y un día me dijo: 'Ya estás preparado para dar clases en la academia'. Mi tía Nati vive algo más lejos, pero su obra es muy personal y la tienes en la cabeza. Y también me ayudó mucho mi hermana, que estuvo en el estudio antes que yo, y siempre está cerca con su trabajo y su complicidad”, explica el artista, que ya había expuesto en varias salas y ahora lo hace, desde hoy hasta el 23 de noviembre, en Barcelona, en la Gallery Opening. Presenta algo más de una docena de cuadros a los que ha bautizado ‘Face reality’.

Otra de las obras de 'Face reality' que Carlos Carnicer ofrece en Barcelona. Archivo Carlos Carnicer.

“Me gusta mucho la pintura. Me atrae para enseñarla y para realizar mi propio trabajo. Soy, esencialmente, un pintor figurativo, especializado en el retrato. Creo que puedo definirme así. Cuando las clases me lo permiten, hago mi propia obra: hago retratos, ensayo temas, experimento”. Dice que, más allá de los retratos clásicos, realistas, convencionales, vinculados con lo académico, desarrolla otra opción: la colección de ‘Retratos merecidos’ donde se centra en personas que han destacado por su compromiso social y por su vinculación con la naturaleza y la ecología.

“Malal Yousafzai, John Lewis, Kyaw Hla Aung, Behrouz Boochani, que pueden parecer nombres más desconocidos, y junto a ellos ecologistas como Berta Cáceres, políticos como José Mugica, guionistas y cineastas como Dalton Trumb, escritores como James Baldwin, la profesora y académica Margarita Salas… Ya llevo más de cien y disfruto mucho”, declara, y explica que cada uno es una aventura distinta de psicología, síntesis, expresividad, color y técnicas artísticas. Curiosamente, una de las mejores series de su abuelo se tituló ‘Retratos de personajes del siglo XX’, rostros de hombres y mujeres célebres con un sesgo cubista.

La serie ‘Face reality’ se desmigaja de ésta, en cierto modo. “Es una pintura más experimental, si se quiere. Me dejo ir más, salgo de aventura, hago pruebas. Y, como le sucede a otra mucha gente, veo rostros en cualquier cosa: en una madera, en una flor, en una pared, en la piedra. Ese fenómeno de la pareidolia me interesa mucho y está presente en mi trabajo e incluso en la forma de mis composiciones”. La pareidolia es un fenómeno psicológico donde un estímulo vago y aleatorio, casi siempre una imagen, es percibido erróneamente como una forma reconocible, por lo regular una cara.

“Me ha pasado, me pasa a diario. Y, como digo, me dijo ir tras la mancha, el trazo, la búsqueda del color; me dejo ir, por un camino nuevo, hacia la abstracción, que tampoco está tan lejos de mí. No es que vaya a dejar la figuración, no, pero sí que me empujan la inquietud, la búsqueda, el deseo de probar cosas en el cuadro. Trabajo con óleo sobre tela y con óleo sobre cartón, porque también me apetecía indagar en la respuesta de los materiales pobres o baratos. El azar es decisivo en el trabajo del artista”, dice con la convicción o el deseo de que quizá empiece un tiempo nuevo para su carrera, y que desea enfrentarse a él con solidez y con un bagaje cada vez más pleno y rico. En sus maletas de pintor viajan con él “Caravaggio, Francis Bacon, Lucian Freud, Basquiat y, entre los nuestros, Jorge Gay. Me gusta mucho como pintor y como sabio de la pintura, y por su actitud tranquila y profunda”.