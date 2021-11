Bieito Rubido: "Nos falta un político que defienda el país y afronte la batalla cultural tan necesaria"

"En tiempos de engaños, decir la verdad es revolucionario", decía George Orwell; en tiempos de ‘fake news’, decir la verdad es una heroicidad. Con lo cual, Bieito, eres un héroe para todos nosotros". Así, tras aludir al título 'Contar la verdad' (Ed. B), presentó José Luis Rodrigo, director de la Fundación Ibercaja, al periodista gallego, que tras dirigir ‘La voz de Galicia’ y ‘ABC’, encabeza el digital 'El Debate'.

El presidente del grupo HENNEO Fernando de Yarza López-Madrazo lo retrató así: "Hoy utilizando un símil judicial me debería autorrecusar: admiro a Bieito profundamente. No soy nada objetivo, pero no es algo sobrevenido. Cuando la familia Yarza asumió la gestión editorial y empresarial de HERALDO, tomó como referencia al diario que nos pareció que mejor lo estaba haciendo en España con diferencia: 'La Voz de Galicia'; lo dirigía él".

Recordó que se le había dado el primer premio HERALDO de la nueva época por su cobertura del Prestige. A propósito de libro, "adictivo, ameno e interesante", observó que no debía ser solo de lectura obligada para profesionales de la información, sino para ciudadanos en general y para estudiantes de bachillerato. Para mí Bieito es el mejor director de la prensa española en los últimos cuarenta años. Ahí están los éxitos en el diario gallego y ‘ABC’".

Bieito Rubido devolvió el afecto y se confesó doblemente abrumado: por las palabras de su presentador y por el escenario del Patio de la Infanta. A la luz de su libro, respondió a las preguntas de su interlocutor, y recordó una cita en el Palacio de la Zarzuela, cuando el rey Juan Carlos I le invitó a tomar un café. Hablaron y el monarca le despidió con afabilidad. Rubido le preguntó: "¿Quiere algo de ‘ABC’?". "No, nada". Y de inmediato le matizó: "Sí, trátame bien a los catalanes".

La frase, poco antes de la abdicación, llevó a Rubido a recordar que los catalanes durante muchos años habían sido muy queridos en España, que Barcelona era una gran ciudad, hasta que "las élites empresariales, algunos intelectuales y algunos políticos", Pujol entre ellos, lo echaron todo a perder con el ‘procés’.

Los presidentes españoles

Analizó a los presidentes: elogió a Adolfo Suárez, al que la Historia redimirá; recordó que Felipe González modernizó el país ya con el viento a favor; dijo que José María Aznar había sido un gran presidente, que tenía una idea de España pero que era muy antipático; y Mariano Rajoy recibió la herencia envenenada de José Luis Rodríguez Zapatero, que se llevó la peor parte. Bieito Rubido dijo que era cabal, honesto, pero que se equivocó al ceder la gestión de los medios de comunicación a la "intocable" Soraya Sáenz de Santamaría, y confesó que su presidente favorito era Leopoldo Calvo Sotelo "porque procesó a los militares del 23-F, propició el ingreso en la OTAN y bajo su gobierno se aprobó la Loapa, la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico".

En el análisis sobre la situación política actual en España, el periodista gallego deslizó que "nos falta un político que defienda este país y afronte la batalla cultural, tan necesaria, que es uno de nuestros grandes problemas".