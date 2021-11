¿Se ha quedado la jota aragonesa sin bailadores de calidad?

El premio Extraordinario de baile en el Certamen Oficial de Jota ha quedado este año desierto. No es la primera vez que ocurre algo así, desde luego. En los últimos 50 años el jurado no lo ha concedido en 13 ocasiones, pero nunca hasta ahora se habían dado cinco ‘desiertos’ consecutivos. Y todo esto ocurre cuando las escuelas están llenas, la jota ha iniciado el camino para ser declarada Patrimonio de la Humanidad y se da por hecho que ese apartado concreto del folclore aragonés vive un momento dulce. ¿O no?

Los cinco ‘desiertos’, que han sembrado la incertidumbre y el desencanto entre los bailadores, solo tienen dos explicaciones posibles: o algo falla en la enseñanza actual de la jota, o lo que falla es el propio certamen.

Para Ramón Artigas, coreógrafo y profesor de baile de Nobleza Baturra, que ganó el premio en 1993 junto a Teresa Betoré, falla el certamen.

"No creo que este momento sea peor, en cuanto a calidad de baile, a los años 80 del siglo pasado, que para muchos es un periodo de referencia –asegura–. Creo que, si hay que dar un ‘desierto’, se da. Yo he estado de jurado en una de esas ediciones. Pero hay que argumentar muy bien por qué se da. Habría que establecer una serie de criterios y pautas claras, porque lo que no me vale es que se invoquen conceptos etéreos, ni que lo que un año vale, al siguiente no. Yo llevaba este año a una de las dos parejas que se lo disputaban y pensé que se lo podían dar a cualquiera de las dos. Cuando se declara el ‘desierto’, como profesor, necesito saber en qué han fallado los bailadores para decírselo a ellos. Y a veces no se lo puedo decir. Creo que tendríamos que parar y sentarnos a debatir, a nivel interno, qué es lo que hay que exigir en los concursos y qué queremos que sea el certamen. Porque además las cosas han cambiado mucho. Si yo bailara ahora como lo hice en el 93, no me darían el premio".

El Certamen Oficial se estructura por edades, benjamín, infantil y juvenil, hasta que, en edad adulta, cantadores y bailadores compiten por el premio Ordinario. Solo los que lo han ganado un año pueden competir a partir de entonces por el Extraordinario, el que está considerado como ‘campeonato del mundo’ y supone la consagración para un artista.

Carlos Gil lo ha ganado tres veces (1978, 1986 y 1997). "Vi bien que no se diera el premio este año, pero eso no quita que en otras ediciones se haya concedido y todos hayamos visto algún fallo. Lo que está claro es que el listón se ha puesto muy alto y no dar un campeonato es una faena gorda. En mi opinión, no es que ahora no haya nivel, sino que los bailadores fallan y que quizá ahora seamos muy estrictos. Pero las parejas están muy preparadas y conjuntadas. Ahí quizá resida el que para mí es el primer error que estamos cometiendo, y es que le damos mucha importancia al profesor, y tenemos que dejar que cada pareja, cada bailador, exprese su personalidad. Al fin y al cabo, el que se sube al escenario es el que gana o pierde un premio".

El bailarín y coreógrafo Miguel Ángel Berna, profesor de la Escuela Municipal de Música y Danza del Ayuntamiento de Zaragoza, centro de referencia en la enseñanza de la jota, tiene una visión diferente.

"Soy de los que creen que ahora no se baila mejor que antes, aunque los bailadores se preparan cada día más. Entre todos hemos matado un poco la espontaneidad y, cuando llega el certamen u otros concursos, se baila lo que se intuye que quiere el jurado. Yo me debo a una tradición, y por eso lo que enseño en clase son las jotas que aparecen en el vídeo que hizo la Escuela por el centenario del certamen. Pero hay versiones que no están estandarizadas. Si voy a Andorra con mis alumnos, no pueden hacer la jota de Andorra con los bailadores de allí. Y algo parecido ocurre con la de Albalate".

Prepararse para el Extraordinario supone un esfuerzo descomunal. Es obligado bailar la jota de Zaragoza de tres coplas y ello exige estar en condiciones físicas propias de un atleta. De mayo a octubre, las parejas ensayan dos, tres y hasta cuatro veces por semana, aparte de las actuaciones. Álex Aldea lo ganó en 2010 junto a Patricia Sariñena y repitió triunfo en 2016, por lo que es, por raro que parezca, el vigente campeón. "No es cuestión de calidad. Se baila muy bien en la actualidad y el nivel es altísimo. Me parece, más bien, que el problema son los nervios y la presión del momento. Siempre he dicho que el Certamen no se baila con el cuerpo, sino con la cabeza. Es un momento de enorme presión". A su juicio, la exigente jota de Zaragoza es la culpable de muchos errores. "Todos tendemos a acelerar cuando la bailamos –apunta– y llega un momento en que el cuerpo no se controla bien si va muy rápido. Quizá falte algo de temple a la hora de llevar las riendas de la actuación. Pero creo que los últimos ‘desiertos’ del certamen son fruto de la casualidad, no de que se esté enseñando mal".

Para Olga Aquilué, codirectora del grupo D’Aragón y forjadora de campeones en todas las categorías, "el problema es que no todos los años se exige lo mismo en el certamen. Estos cinco años el listón no ha estado a la misma altura. No creo que se esté bailando peor ahora que en cualquier otro momento, ni que tenga mucho sentido pensar que hubo una época mejor. Los chavales ahora tienen mucha más técnica que la que teníamos nosotros". Pero eso sí, quizá las parejas sean más homogéneas. "Antiguamente ensayábamos casi por libre y las parejas éramos muy diferentes unas de otras. Quizá éramos más naturales y hacíamos lo que nos salía de dentro. Hoy está todo bastante más mecanizado".

Carmelo Artiaga, bailador, coreógrafo y presidente de la Academia de las Artes del Folclore y la Jota, coincide, a título estrictamente personal, en que "no se baila peor ahora que en otras épocas. El problema del certamen es que las parejas no bailan para sí mismas sino en función del jurado, y éste, muchas veces, no es ecuánime. Hay muchos intereses creados".

A su juicio, el certamen precisa de una serie de cambios urgentes. "Los miembros del jurado deberían cambiar cada año -señala- y las votaciones ser al aire, vistas. Quienes organizan el certamen no le tienen mucho cariño. Este año, en semifinales, los bailadores tuvieron que calentar en la calle. Además, es contraproducente cantar y bailar por la mañana". A su juicio, hay una tarea ineludible. "La enseñanza se tiene que regularizar. Todavía hay pasos que ni siquiera tienen nombre y varias versiones de jotas como la de Calanda".