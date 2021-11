Las canciones más icónicas de Georgie Dann

La muerte de Georgie Dann ha conmocionado al mundo de la música. El apodo del cantante, fallecido con 81 años, no es 'el rey de las canciones del verano' por casualidad, ya que ha protagonizado grandes éxitos estivales que han trascendido entre generaciones.

Las canciones, de estribillos pegadizos y bailables, fueron muy populares durante las décadas de los setenta y ochenta.

'El casatschok' y su baile al estilo ruso fue su primer gran éxito en 1969. Luego llegaron 'Macumba', 'Carnaval, carnaval', 'El africano', 'El chiringuito', 'La barbacoa', 'El Koumbo', 'La paloma blanca', 'Cuando suena el acordeón', 'Coctel tropical', 'El dinosaurio', 'El negro no puede', 'Mi cafetal' o 'La cerveza'.

Su tema de más éxito fue 'El chiringuito', que lanzó en 1988 y que traspasó fronteras al obtener una gran repercusión no solo en Latinoamérica, sino también en países como Países Bajos, Bélgica y Grecia. Y eso que al principio la canción no convencía a la discográfica. Otra canción que no hizo mucha gracia a los productores al principio fue 'La barbacoa' (1994), que se le ocurrió cuando estaba con sus amigos en una fiesta

Después de unos años de descanso, volvió a lanzar temas en 2003, 2004 y 2007, pero no tuvieron la misma repercusión y pasaron casi desapercibidos por el cambio de las modas con el paso del tiempo.

Su último trabajo fue el lanzamiento en 2018 de 'Buen rollinski', tema futbolero que coincidió con el Mundial de Fútbol, aunque era una revisión de 'El casatschok', con la que arrasó en 1969. Georgie Dann contrajo matrimonio en 1974 con la española Emilia García, bailarina en sus espectáculos, con quien tuvo tres hijos, dos de los cuales formaron el grupo de música Calle París, que duró pocos años.

El cantante ha fallecido a los 81 años en el Hospital Puerta del Hierro, en Madrid, donde iba a hacerse una operación de cadera.

