Puesta de largo del tercer álbum de Morgan en el Festival de Jazz de Zaragoza

El grupo madrileño Morgan, publica su tercer álbum de estudio 'The river and the stone' durante el mes de octubre y coloca a Zaragoza en el segundo destino de su gira. La banda tocará el próximo 18 de noviembre en la capital aragonesa dando comienzo al Festival de Jazz de la ciudad.

Morgan nació en el año 2012 pero no fue hasta 2015 cuando grabaron su primer álbum de estudio, en Madrid, que recibió el nombre de ' North', basado en ritmos folk de base rockera y aires soul, que les ha hecho crear una marca personal muy característica en el mundo músical. Este primer lanzamiento fue editado y distribuido por ellos mismos.

En el mes de octubre, han lanzado su nuevo disco 'The river and the stone'. Álbum que empezaron a trabajar tras el confinamiento y que sigue las directrices sonoras que le han distinguido en la última década, reforzando así su estatus de grupo sólido y creativo.

Más información El gaitero Adrián Gil representa a Aragón en Piperegrinos, el proyecto que reúne a los mejores gaiteros de la Península

Nina, Paco López, David Schulthess, Ekain Elorza y Alejandro Climent, como sustituto de Alejandro Ovejero, han abierto con este álbum nuevas ventanas sonoras e incluso ha eliminado el ambiente gospel y soul de los dos últimos discos. Pero como explica Matías Uribe, crítico musical y colaborador de Heraldo.es, en su blog 'La voz de mi amo', lo que si permanece es "su su ingenio compositivo, su buen gusto, consistencia sonora, habilidad para dar a luz canciones intergeneracionales para amasar un deslumbrante sonido pop y rock sin fecha de caducidad".

Ahora, la banda encara una gira de presentación, 'River Tour', que comienza el próximo jueves 4 de noviembre en Alcalá de Henares (Madrid) y que tendrá parada en la Sala Mozart de Zaragoza.

El Festival de Jazz de la capital maña ha incluido al grupo fuera del abono del espectáculo, por lo que tendrá un coste adicional de 28 euros.