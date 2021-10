Fernando Colomo: "Sería muy presuntuoso creer que estamos solos en el Universo"

El director de cine Fernando Colomo participó este sábado en una de las sesiones de Ocultura, el encuentro organizado por el escritor turolense Javier Sierra y dedicado este año al fenómeno ovni. En concreto, habló en una mesa redonda sobre su película ‘El caballero del dragón’ (1985) con Moisés Rodríguez (del programa ‘Secuencias 24 horas’, de TVE), con el historiador y escritor José Luis Corral y con Javier Sierra.

Antes de la cita, el cineasta declaró a HERALDO que cree firmemente en la existencia de otras civilizaciones en el vasto Universo. "A mí me parece que es evidente que tiene que haber extraterrestres. Creer que estamos solos en el Universo sería muy presuntuoso. Otra cosa es que se pueda llegar a contactar con una civilización que esté a años luz de distancia, pero sí, estoy convencido de que no estamos solos, me parecería un milagro que fuéramos los únicos en esta inmensidad universal", afirmó.

Y apuntó que esa creencia está bastante extendida y que la temática es muy recurrente en la creación cultural: "Ha influido mucho en la cultura, sobre todo en el cine. Se han hecho muchas películas y también se han escrito infinidad de libros, hay mucha literatura y muchos vestigios sobre esta temática. Me parece una temática muy atractiva".

Ya en el escenario de la Sala Luis Galve del Auditorio abundó en detalles sobre ‘El caballero del dragón’, que narra el aterrizaje de un supuesto vehículo extraterrestre en algún lugar de la Europa Medieval. "Estaba dándole vueltas a estos temas antes de hacer la película y se me ocurrió que en lugar de hacerla sobre unos extraterrestres en la época actual podía situarla en la Edad Media porque 500 años no son nada para un viaje interestelar. Así que llegan y se encuentran con una sociedad medieval, que les entenderían aún menos de lo que les entenderíamos nosotros si hubiese en estos momentos un contacto con extraterrestres venidos en ovnis".

Colomo llegó justo para su intervención desde Valladolid, donde por la mañaña había presentado en la Seminci su última película, una comedia titulada ‘Cuidado con lo que deseas’, que está protagonizada por José Sacristán, Dani Rovira y Cecilia Suárez, que fue estrenada fuera de concurso, en el ciclo de proyecciones especiales del festival de Valladolid. La cinta llegará a los cines el próximo 12 de noviembre.

"Ha tenido muy buena acogida en Valladolid. Era el primer pase que se hacía y de hecho he visto algún fallo de sonido que habrá que corregir. No es una película de autor, es de temática infantil, por lo que he tenido que adentrarme mucho en el mundo de la imaginación y de la fantasía de los niños. El público la ha seguido muy bien y la han aplaudido mucho", aseguró el cineasta a este diario.

Por otro lado, Ocultura se clausura este domingo al mediodía en la Sala Galve del Auditorio de Zaragoza con un concierto del grupo Los Kevin Bacon titulado ‘La música de otros mundos’, en el que los músicos versionarán bandas sonoras y temas pop relacionados con extraterrestres, que serán comentados por Javier Sierra.