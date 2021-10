De Zara a Women's Secret: las grandes cadenas se apuntan a disfrazarse por Halloween

Entre las misiones que se antojan ya más que imposibles está la de tratar de combatir la influencia de Halloween frente a las costumbres españolas en torno al Día de Todos los Santos. La incomprensible alocución 'truco o trato', las calabazas y las telas de araña falsas forman parte ya del paisaje en el puente entre octubre y noviembre. No es en absoluto un fenómeno que afecte solo a España. La 'halloweezación' es global, algo a lo que ya en absoluto son ajenas las grandes cadenas que, cada vez más, tratan de sacar rédito de esta fiesta terrorífica.

Así, este año ha sorprendido la incorporación de Zara, la división más emblemática de Inditex, que trata de capear los vaivenes del sector textil diversificando cada vez más su oferta. Si en plena pandemia sorprendió vendiendo carros de la compra o añadiendo a su línea masculina prendas para practicar deporte, estos días ha sacado a la venta una colección de disfraces, eso sí, con el sello de estilo de la marca.

Se trata de seis diseños para mujer, que remiten a un robot, una araña, un alien, un dragón, una mariposa y a un paisaje galáctico. Son seis modelos ceñidos y no precisamente baratos: cuestan cada uno 49,95 euros. Además, Zara ofrece otras sugerencias, que no directamente disfraces: estilismos en negro, con complementos relacionados con estas fechas como broches y pendientes en forma de arañas o calaveras. No faltan las ideas de disfraces en Zara Kids, sobre todo de la mano de accesorios (alas, caretas) o ropa inspirada en la iconografía de Halloween.

Inditex también se asoma a la fiesta desde Stradivarius, división que lo hace de una forma más conceptual y de dos maneras. Por un lado, sugiriendo modelos para salir por la noche. Por otro, componiendo 'disfraces' con la propia ropa de la firma. Y es curioso: porque tirando de 'stock' les sale desde 'El juego del Calamar' a 'Pulp Fiction'.

Zara Home, en este caso, da protagonismo a la parte más costumbrista y entrañable, la que representa la calabaza, con moldes para pasteles o adornos pensados para fiestas en casa, sobre todo de carácter infantil.

Es precisamente los niños, en cuyo nombre, cuando no con su apoyo directo, se ha dado alas a Halloween en España, a quienes se dirigen prácticamente todas las grandes cadenas.

Women's Secret, por ejemplo, vende (solo online) unos monos de algodón, tipo pijama, con un esqueleto. La misma idea ofrecen Mango (en su caso con el dibujo de los huesos reflectantes en la oscuridad) o H&M, que incluye también en su catálogo para Halloween algunos disfraces que parten de los 15 euros (de Harry Potter o Drácula) o sudaderas con elementos como fantasmas o las calabazas. Parecida oferta hay en C&A.