Un Fabiolo muy despistado se va de ruta por el Somontano: "¡No te dejes el vino! ¡Qué pavo!"

Fabiolo, el personaje más legendario del humorista oscense Rafa Maza, protagoniza un divertido spot publicitario por la comarca del Somontano.

En su estancia en las tierras altoaragonesas famosas por su vino se baña en un río, monta en tractor entre viñedos, baila en una bodega de la D. O Somontano y come en uno de sus restaurantes. Eso sí, dando muestra de sus continuos despistes al olvidar las llaves de la casa rural en la que se aloja, de su lujoso coche, sus gafas... Pero de la mano del actor se pueden contemplar los espléndidos paisajes de la comarca que tiene como capital Barbastro. Todo lo cuenta a su gran amiga Piluca. :"Me he dejado las llaves, ¡qué pavo!".

Finalmente, Fabiolo no olvida llevar consigo al acabar de comer en un lujoso restaurante una botella de uno de los famosos caldos de la denominación de origen Somontano. Así, la campaña "No te dejes el vino” es una invitación a llevarse a casa la botella que no se acaba en los restaurantes.

Sus seguidores y amantes de la comarca del Somontano han aplaudido este vídeo, que tiene algo más de dos minutos de duración.

Las parodias de Rafael Maza, nacido en Huesca en 1978), se hicieron espcialmente virales en las redes sociales durante la pandemia y en la borrasca Filomena. El actor conquistó a muchos seguidores con sus publicaciones en Twitter o Instagram desde los "Alpes madrileños" o haciendo snowboard en su terraza , pero no todos saben quién es.