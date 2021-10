'La crónica francesa' de Wes Anderson: fascinación o rechazo

Quienes conozcan la trayectoria de Wes Anderson ya saben que es un director y guionista con el que no sirven las medias tintas. O se le admira o se le rechaza, o lo quieres o lo odias. Me refiero no a él en sí mismo, sino a su trabajo, a un cine que, desde sus inicios, ha dado señales de ser diferente, de no atenerse a reglas y convencionalismos, de apostar por historias que obligan a plantearse de qué va en cada momento y que puebla de personajes a los que cuesta alcanzar en su recorrido.

'La crónica francesa' ** Director y guionista: Wes Anderson Fotografía: Robert. D. Yeoman Intérpretes: Benicio del Toro, Frances McDormand, Jeffrey Wright, Adrian Brody, Tilda Swinton, Timothée Chalamet, Bill Murray. EE:UU. 2021. 108 minutos

En mi caso, creo haber visto casi toda su filmografía. Me costó entrar en ‘Los Tenenbaums’, que fue uno de sus primeros trabajos. Aborrecí ‘Viaje a Darjeelin’, qué aburrimiento, qué sosada y qué perdida de tiempo. Me sedujo con la maravillosa ‘Fantástico Sr. Fox’. Me encandiló con la estupenda ‘El Gran Hotel Budapest’. Ahora veo su último filme, ‘La crónica francesa’, que se acompaña del subtítulo ‘Del Liberty, Kansas Evening Sun’, y horas después aún no la he sentido ni querido. No porque su argumento sea complejo, o sus personajes posean tal hondura que un triste mortal no pueda acceder a su alta categoría. No, lo que me ocurre es que creo que en esta ocasión a Wes Anderson se le ha ido todo, relato y protagonistas, de la mano.

El argumento, digamos, gira en torno a la edición francesa de un periódico estadounidense y se estructura, para que me entiendan, a partir de una apertura y varios capítulos que recrean reportajes de dicho periódico. Al puro estilo Anderson, aquí, más que el contenido narrativo, lo que parece importar es el envoltorio, la fascinante recreación de ambientes, vestuarios, escenarios, colores, luz, fotografía y música que adornan cada escena y cada secuencia de ‘La crónica francesa’. Pasadas las horas, descubro que me queda muy poco de la película, que guardo personajes -como el pintor y presidiario que encarna Benicio del Toro-, y alguna escena concreta, pero que me sobran discursos, situaciones y participantes en la aventura.