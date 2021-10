Qué hacer en Zaragoza este sábado: de las ferias de Valdespartera a 'LaMov' en el Principal

¿En busca de planes para este sábado en Zaragoza? La resaca de la semana cultural del Pilar 2021 todavía deja su migas en forma de ferias, magia y conciertos. Otras alternativas se suman a los planes de ocio de la capital aragonesa, con nuevas exposiciones, estrenos cinematográficos y diferentes mercados por los que pasear y comprar. La solidaridad también se hace hueco para esta jornada, mientras el baile y el arte femenino toma un protagonismo especial.

Resaca Pilar 2021: de las ferias a conciertos en el Auditorio

Con un horario de 11.00 a 2.00, las ferias de Valdespartera continúan iluminando el barrio zaragozano con sus atracciones, puestos de comida y tómbolas de todo tipo. El olor a patatas fritas, churros y el ruido de la feria se mantendrán para el público zaragozano hasta este próximo domingo, día de cierre y popular con precios especiales más económicos. Por otro lado, al igual que en el Pilar 2021, la Royal Film Concert Orchestra homenajeará a grandes compositores del cine mundial como Hans Zimmer o Howard Shore en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza (19.00).

Novedades en Zaragoza: del Rastrillo Aragón a LaMov en el Principal

Este pasado viernes el Rastrillo Aragón de la Fundación Ozanam vivió su primera jornada en la sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza, donde se mantendrá hasta el próximo 1 de noviembre. Una oportunidad para picar algún chollo que otro. Podemos encontrar ropa nueva, de segunda mano, antigüedades, curiosidades, muebles... En definitiva, un sinfín de objetos interesantes dispuestos a ser comprados en este mercado solidario.

Para darle ritmo al sábado, la compañía de danza aragonesa LaMov batirá las tablas del Teatro Principal a las 20.30 horas en su último espectáculo "La voz eterna". El espectáculo está compuesto de tres piezas: 'La voz eterna', del director artístico de la compañía, Víctor Jiménez; 'Ciclos', de Gustavo Ramírez y Eduardo Zúñiga; y 'Murmuriu', de Nunzio Impellizzeri.

Qué ver en Zaragoza.

Más planes de ocio en Zaragoza este sábado

Para este sábado, entre otras alternativas de ocio, podemos destacar el mercado agroecológico en la plaza del Pilar, de 8.30 a 14.00 o el mercado agroalimentario de Parque Venecia, de 9 a 14.00 (plaza Marco Polo). Para los amantes de las exposiciones, el Caixaforum continúa con tres muestras de diferente índole: 'El sueño americano: del pop a la actualidad'; 'Faraón. Rey de Egipto'; y 'Filmando a Goya. Una mirada de Saura'. Por otro lado, el palacio de Sástago reconstruye la prehistoria de Francisco de Goya en Fuendetodos con una recuperación virtual de su mural, del relicario y del trampantojo que pintó en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.

Artesian Dúo (a las 18.00 en el C. C. Casablanca) y Paola Lai (a las 19.00 en el C. C. Santa Isabel), Gracia Iglesias (a las 18.00 en el C. C. Casetas) y Dúo Didyma (a las 19.00 en el C. C. Tío Jorge) actuarán este sábado en el carrusel de conciertos de la VI edición del ciclo ‘En femenino’. Por último, una propuesta cinematográfica. A partir de las 18.30, en el Centro de Historias, se proyectarán las seis obras de las directoras aragonesas seleccionadas para la Muestra de Cine realizado por Mujeres de Zaragoza.

