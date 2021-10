Conciertos para romper estereotipos, en el ciclo ‘En femenino’

La VI edición del ciclo ‘En femenino’, diseñado para romper estereotipos y visibilizar la aportación femenina a la creación musical, vuelve con un interesante programa que incluye una mesa redonda y 13 conciertos, con entrada gratuita –puede reservarse en internet: zaragozaenfemenino.eventbrite.es– , protagonizados por mujeres que tendrán lugar este fin de semana y el primero del mes de noviembre en siete centros cívicos de Zaragoza.

Entre las propuestas musicales destacan Chocolate Remix, proyecto de la argentina Romina Bernardo que reivindica el reguetón y el rap desde una perspectiva ‘queer’ feminista; Queralt Lahoz, cuyos sonidos latinos, de raíz y urbanos dialogan con coplas y boleros, e Ixeya, compuesto por Eli y Myriam, dos amigas que desde el pueblo de Santa Engracia (Tauste) practican un estilo que ellas mismas definen como acústico rural.

Estos tres nombres encabezan el primer concierto que tiene lugar mañana (20.00) en el Centro Cívico Delicias. Previamente, (18.30) participarán en la mesa redonda ‘Autogestión, feminismo y música’, que moderará Erin Memento.

Además, en este ciclo también actuarán el próximo sábado Artesian Dúo (a las 18.00 en el C. C. Casablanca) y Paola Lai (a las 19.00 en el C. C. Santa Isabel), Gracia Iglesias (a las 18.00 en el C. C. Casetas y el domingo a la misma hora en el C. C. Casablanca), Dúo Didyma (a las 19.00 en el C. C. Tío Jorge y el domingo a las 18.30 en el C. C. Santa Isabel). El ciclo se cerrará el primer fin de semana de noviembre con las actuaciones de María José Hernández, Isabel Marco y Almendra Garrapiñá.