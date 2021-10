Ana Ballabriga: "Escribo sobre misterios sin resolver y casi adiviné el de Carmen Mola"

Ana Ballabriga está acostumbrada a escribir historias de misterio, pero no a protagonizar una. Ni en su creativa mente literaria había podido imaginar el eco mediático que alcanzaría un inocente comentario escrito en su cuenta de Facebook en julio de 2020 en una mañana “en la que, además, había desayunado poco”. Esta oscense, natural de Candasnos aunque afincada en Cartagena (Murcia), estudió Psicología y es coautora junto a su pareja, David Zaplana, de varias novelas. Pero para muchos, a partir de ahora, también podría ejercer como pitonisa y dedicarse al arte de la adivinación. Con una imaginativa, pero certera teoría publicada el año pasado en la red social hizo, sin querer, un ‘spoiler’ a la gran sorpresa desvelada en la entrega del Premio Planeta de este año: tras el seudónimo de Carmen Mola se ocultaban tres hombres. Agustín Martínez, Antonio Mercero y Jorge Díaz fueron los ganadores por su novela ‘La bestia’, pero ya cosechaban éxitos de venta por su afamada trilogía de novela negra ‘La novia gitana’, ‘La red púrpura’ y ‘La nena’ bajo el nombre de una mujer que había sido una incógnita durante años.

Ballabriga lo acertó casi todo gracias a una mezcla de intuición y casualidad.

Aunque en los círculos de su profesión se elucubraba con la posibilidad de que Carmen Mola fuera en realidad un autor masculino por el cariz de algunos detalles en sus textos, Ana asegura que no es tan sencillo descubrir si hay un hombre o una mujer detrás de una obra. “Yo intuía algo, pero saber, no sabía nada y menos aún que fueran tres”. Pero como ella escribe a cuatro manos con su pareja vio factible esta posibilidad: “Por qué no lo iban a hacer a seis”, argumenta. De hecho, defiende este tipo de escritura ante quienes pueden considerarla un demérito. “Es enriquecedor compartir ideas y puntos de vista con otro escritor. Hay que documentarse en común, hablar mucho. Pero es más divertido y menos solitario”, reconoce. Para ella, si la estructura de una obra está clara y encuentras al coautor adecuado es fácil distribuir el trabajo por tramas o personajes.

"Me imaginé a tres tíos en una conversación de bar dándole vueltas a la idea de cómo promocionar un buen libro"

“Como escribí en el mensaje de Facebook,-continúa- me imaginé a tres tíos en una conversación de bar dándole vueltas a la idea de cómo promocionar un buen libro, algo muy importante en estos tiempos en los que se publica muchísimo y es difícil sobresalir. En mi cabeza los veía buscando nombres al tuntún hasta que uno les hizo gracia: "A mí me mola Carmen. Sí, Carmen Mola", imagina divertida. Y lo cierto es que la elección real del seudónimo fue más o menos así, según reconoció Antonio Mercero, uno de los galardonados, al diario El País: “Alguien dijo 'Carmen', así, sencillo, españolito, y nos gustó. Carmen mola, ¿no?”.

Sin entrar en el debate ni la polémica surgida sobre el posible uso de un nombre de mujer por parte de tres hombres para vender más, Ana lo tiene claro: “Yo veía la creación de un personaje bien pensado. Una mujer detrás de un tipo de novela negra un poco gore llama más la atención. Hay que reconocer que es una campaña muy bien hecha, solo hace falta ver el resultado”, subraya. Y destaca que en el mundo editorial actual “hay muchas novelas buenas que pasan desapercibidas y ellos (Martínez, Mercero y Díaz) lo han sabido hacer fenomenal: al mérito literario, que sin duda hay detrás, se suma el éxito promocional”, opina.

"Hay incluso gente que me ha pedido que adivine números de la Lotería"

Sobre la repercusión de su predicción en redes estos días, Ballabriaga reconoce que le ha sorprendido el aluvión de comentarios que ha recibido. “Hay incluso gente que me ha pedido que adivine números de la Lotería. Espero que alguna administración me llame para ofrecerme una colaboración”, bromea. “El mundo está loco, la verdad. Solo espero aparecer algún día de nuevo en tantos sitios pero hablando de mis libros”, dice la oscense, que ganó en 2016 el tercer Concurso Literario de Autores Independientes en Español de Amazon con su obra 'Ningún escocés verdadero'.

Ahora, acaba de publicar ‘La profecía del desierto’: “Incluso el título es premonitorio. Escribo libros de misterio y casi adivino el de Carmen Mola, como una profecía”, dice entre risas.

La novela salió a la venta el pasado 7 de septiembre y narra “con mucha acción y mucha historia” las aventuras de un cetrero que trabaja para un príncipe saudí y una famosa bailarina árabe que se ven forzados a unir su ingenio y sus conocimientos para descubrir el secreto milenario que esconde la carta de un maestro sufi.

“Siempre escribimos sobre temas que nos interesan, en este caso el islam y el mundo árabe”, dice. “Lo hacemos para que llegue a mucha gente, para que lo pasen bien leyendo y se entretengan, pero buscamos también que no sea una diversión vacía y les sirva para aprender o reflexionar sobre ciertos temas”, subraya.

Ballabriaga, que nunca olvida sus raíces aragonesas y vuelve a Candasnos cada vez que puede, siempre incluye alguna referencia oscense en sus obras y no descarta ambientar en estas tierras una próxima novela. “Alguna idea hay por ahí”, reconoce. Y vaticina, como ya se ha acostumbrado a hacer, que “tarde o temprano llegará”.