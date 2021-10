La escritora oscense que en 2020 dio en el clavo con la identidad de Carmen Mola

"Tres tíos de entre 35 y 45, relacionados con el mundo de la publicidad, que se van a tomar cañas juntos y uno de ellos tuvo una novia llamada Carmen", así resumía en julio de 2020 la escritora oscense Ana Ballabriga su loca teoría sobre la misteriosa identidad escondida bajo el seudónimo de Carmen Mola. Para sorpresa de muchos, poco alejada de la realidad.

El pasado viernes la gala de entrega del Premio Planeta desveló que la exitosa trilogía de novela negra 'La novia gitana', 'La red púrpura' y 'La nena' no era obra deuna mujer. Los libros fueron escritos, a seis manos, por Antonio Mercero, Jorge Díaz y Agustín Martínez. El revuelo ante la resolución de uno de los mayores misterios del panorama literario actual en España, precedido por años de teorías sobre quién era en realidad la autora de este éxito de ventas, despertó una oleada de comentarios, entre la sorpresa y la indignación, en las redes sociales. Y como suele ocurrir en estos casos, no faltaron quienes se apuntaron el tanto, sin aportar pruebas, de haberlo averiguado hace tiempo.

Pero Ana Ballabriga, natural de Candasnos (Huesca) y afincada desde hace años en Cartagena (Murcia), sí dio en el clavo y prueba de ello es una publicación antigua en su cuenta de Facebook donde explicaba su teoría al respecto.

"He leído y escuchado muchas teorías acerca de la identidad oculta de Carmen Mola. Yo también quiero proponer la mía (advertencia: he desayunado poco y puede que me falte glucosa en el cerebro). Me imagino un bar con tres tíos tomándose unas cervezas. "Estoy hasta los huevos de este mundo literario de mierda, mis libros no se venden". "Tío, es que sin una buena promoción no se vende nada". "Pues tenemos que inventar algo que lo pete, yo de literatura controlo poco, lo mío es la publicidad. Pero creo que un thriller, que ahora se lleva mucho, pero muy bestia, lo puede petar". "Venga ya, nadie compra un libro escrito por tres tíos". "Pues buscamos un pseudónimo". "Si el libro es muy bestia, tiene que estar escrito por una mujer, impactará más". "Venga, nombres". "Dolores". "Ese está pillao". "Tuve una novia que se llamaba Carmen". "A mí me mola Carmen". "Sí, Carmen Mola", escribía con humor la oscense el año pasado.

Díaz, Mercero y Martínez ganaron el Premio Planeta bajo el seudónimo de Carmen Mola Efe

No acertó del todo, pero hay que reconocer su olfato detectivesco, plasmado también en sus novelas, ya que se acercó bastante. No sabemos si alguno tuvo una novia llamada Carmen y tal vez sus edades son mayores a las imaginadas por Ballabriga. No eran tres hombres vinculados con la publicidad, pero sí la televisión. Ya que tanto Agustín Martínez, como Antonio Mercero y Jorge Díaz han trabajado como guionistas en series muy populares en los últimos años como 'Al salir de clase', Sin tetas no hay paraíso, 'Crematorio', 'Acacias 38, 'Farmacia de guardia', 'Hospital Central' o 'La caza. Monteperdido', entre otras muchas.

Sí, hice mis predicciones sobre quién era Carmen Mola, y resulta que mi última novela, escrita a cuatro manos con @DZaplana, se titula "La profecía del desierto". No digo más 🤣 https://t.co/xegx5AkWzJ — Ana Ballabriga (@BallabrigaAna) October 17, 2021

La escritora oscense, nacida en 1977, ganó en 2016 el tercer Concurso Literario de Autores Independientes en Español de Amazon, con su obra 'Ningún escocés verdadero', escrita junto a su pareja, David Zaplana, con quien también ha coescrito 'Morbo gótico', 'La paradoja del bibliotecario ciego', 'Soy Rose Black' o el último, 'La profecía del desierto', que narra la historia de un hombre y una mujer dispuestos a poner en riesgo sus vidas para desentrañar otro misterio, esta vez milenario.