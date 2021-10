Festín de música afroamericana

La variada -y en general excelente- programación del Jardín de Invierno guardaba para el penúltimo día una sorpresa, una joya semioculta que devino en mayúscula bomba: la actuación de Anthony Joseph, poeta, novelista y músico nacido en la isla de Trinidad y afincado en Londres. En clave de 'spoken word' y acompañado por un quinteto de músicos de categoría superior (guitarra, bajo, batería y dos saxos), este rapsoda -que no rapero- brindó una explosiva demostración de jazz futurista entreverado de resonancias africanas y caribeñas, con los profundos recitados de Joseph realzados por las feroces improvisaciones de su banda. Textos con conciencia social aderezados con música estimulante y audaz, en la línea del jazz de vanguardia londinense que practican colegas como Shabaka Hutchings (quien colabora en el último disco de Joseph, 'The rich are only defeated when they run for their lives'). ¡Tremendo!

La velada prosiguió intensamente marcada por la música afroamericana de la mano de R de Rumba & Porcel y su 'Funk Experience'. El Dj y productor zaragozano y el multiinstrumentista alicantino (tocó trompeta y guitarra eléctrica), que estuvieron acompañados por la vocalista Klau, rinden homenaje al funk clásico de los 70, reelaborado desde una perspectiva actual. Así, a través de piezas facturadas con altas dosis de 'groove' y ritmos gordos como 'Viva el funk', 'The sun is in your eyes', 'Sunshine' o 'El último humanista' aparecen nítidas resonancias a George Clinton y Funkadelic, pero también a Roy Ayers, Miles Davis o Erikah Badu.

La segunda parte de su actuación fue derivando hacia el hip hop con la aparición en escena de invitados raperos como Kase.O, Sho-Hai, Momo, Xhelazz o Sholo, que se fueron sucediendo en temas como 'Vermú torero', 'Viejos ciegos', 'Ella no veía la tele' o 'El protector', y ahí ya el público se entregó sin recato a la fiesta. Aun con algún altibajo en la parte central, el proyecto de Rumba y Porcel suena convincente en directo; pero Anthony Joseph había dejado previamente el listón a una altura inalcanzable. Una gran noche de música negra.

LA FICHA

Anthony Joseph + R de Rumba & Porcel ****

Presentando los discos 'The rich are only defeated when they run for their lives' y 'Funk Experience'. Viernes, 15 de octubre de 2021. Jardín de Invierno, Zaragoza. Unos 700 espectadores.