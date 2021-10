Bardem, qué buen patrón

Hace 25 descubrimos a Fernando León de Aranoa a través de una magnífica película, ‘Familia’. Dos años después, volvió a sorprendernos con otro estupendo trabajo, ‘Barrio’. Pero fue hace ahora casi veinte años cuando terminó por demostrar que era un gran cineasta. Fue con el estreno de ‘Los lunes al sol’, una obra que considero una de las más importantes del cine español y en la que le proporcionó a Javier Bardem uno de sus personajes más brillantes. Hay que decir que el actor le correspondió con una interpretación memorable.

Director e intérprete vuelven a reunirse de nuevo -lo hicieron también en ‘Loving Pablo’- en ‘El buen patrón’, una ácida comedia dramática sobre el paternalismo empresarial y sus circunstancias y en la que Bardem ofrece uno de los mejores, si no el mejor, papel de su ya larga carrera. Porque aquí, a partir de un guión del que también es autor León de Aranoa, el actor se mete en la piel de un empresario muy de los de antes, un empresario, por concretar, de básculas, que dice sentir a sus trabajadores como a su propia familia, lo que no le evita problemas de todo tipo. A todas sus peripecias -despedidos que se le descontrolan, amantes despechadas, un mantener las formas de cara a la galería y un tener los contactos necesarios para frenar algún problema gordo-, atienden tanto el guión como sus personajes.

Destaca ese imponente Javier Bardem en torno a cuyo personaje crece y crece sin límite ‘El buen patrón’. Si me dan a elegir, me quedo con ‘Los lunes al sol’. Pero como este Bardem, no recuerdo haberlo visto mejor

Hay en ‘El buen patrón’, quizás, demasiadas historias paralelas y entrecruzadas, un exceso que corre el riesgo de frenar el ritmo narrativo de esta película. Pero aquí pueden más los elementos reseñables. Por eso de esta película importan los distintos detalles que apuntan algunos de sus protagonistas -despidos, el abuso de una empleada, la fidelidad de los antiguos empleados, ese falso paternalismo…- y, sobre todo, destaca ese imponente Javier Bardem en torno a cuyo personaje crece y crece sin límite ‘El buen patrón’. Si me dan a elegir, me quedo con ‘Los lunes al sol’. Pero como este Bardem, no recuerdo haberlo visto mejor.

LA FICHA

‘El buen patrón’ ****

Director y guionista: Fernando León de Aranoa. Fotografía: Pau Esteve Birba. Música: Zeltia Montes. Intérpretes: Javier Bardem, Manolo Solo, Almudena Amor, Óscar de la Fuente. Película elegida por España para la preselección al Oscar al mejor filme en lengua no inglesa. España. 2021. 120 minutos.