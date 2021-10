El tributo a Queen, un clásico que continúa enamorando en las celebraciones del Pilar

A estas alturas ya se puede decir que el concierto de God Save the Queen es toda una tradición pilarista. Tras su última aparición en las fiestas de 2019 en la sala Multiusos, regresaron este sábado a Zaragoza con un concierto en el pabellón Príncipe Felipe en el que celebraron los 50 años de Queen con la gira ‘Champions of the world Tour’. La banda tributo del grupo Queen vino por primera vez a las Fiestas del Pilar en 1998 y lleva más de dos décadas demostrando por qué están considerados los mejores clones de la formación liderada por el añorado Freddie Mercury. Este sábado lo confirmaron con el aforo casi completo –3.800 entradas vendidas– y un público de todas las edades que disfrutó de la lindo con los éxitos del mítico grupo británico durante alrededor de dos horas.

El concierto arrancó con ‘One vision’ y ‘Tie your mother down’, con los que God Save the Queen fue calentando el ambiente. En la primera parte del ‘show’ también sonaron ‘Magic’, ‘Under pressure’, ‘Another one bites the dust’ y Who wants to live forever’, con la que buena parte del público encendió la linterna de su móvil mientras coreaba esta canción del álbum ‘A kind of magic’, que también forma parte de la banda sonora del filme ‘Los inmortales’.

El espectáculo no había hecho más que empezar y la fiesta prosiguió con ‘hits’ como ‘I want to break free’, ‘You’re my best friend’, ‘Crazy little thing called love’, ‘Radio Ga Ga’ o ‘Bohemian rhapsody’, aunque también hicieron guiños a piezas menos conocidas del repertorio (’Big spender’, ‘Is this the world we created?...). Guardaron para un final por todo lo alto piezas como ‘We will rock you’, ‘Friends will be friends’, ‘We are the champions’, ‘I want it all’ y ‘Don’t stop me now’. Casi nada.

Nunca dejará de recordarse el talento y la figura de Mercury y sus compañeros, sus canciones son himnos que siguen sonando y reivindicándose generación tras generación. Ya casi no quedan grupos como Queen, formaciones que llenaban estadios y que ofrecían un portentoso directo. Lamentablemente, ahora los gustos y el negocio de la música transitan por otros caminos.

La paradoja de los argentinos God Save the Queen es, quizá, que los fans de Queen busquen la autenticidad en una banda tributo. Pero lo cierto es que no se trata de una copia cualquiera. Esta formación nacida en 1998 en Rosario (Argentina) ha crecido año tras año y consiguen dar una digna réplica de la música que Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon crearon e interpretaron desde los 70 hasta principios de los 90 del pasado siglo. La banda compuesta por Pablo Padín (voz), Francisco Calgaro (guitarra), Matías Albornoz (batería) y Ezequiel Tibaldo (bajo) consigue conectar con el público gracias a un directo y una destreza musical nada desdeñables. No son Queen, obvio, pero la fuerza de la nostalgia y el poder de la música para fijar los recuerdos consigue que por momentos lo parezcan.