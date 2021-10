El mejor tributo a Queen, un clásico en las celebraciones pilarísticas

Las programaciones pilarísticas de los últimos tiempos tienen una cita inalterable:el concierto de la banda argentina de tributo God Save the Queen, que hace un repaso de los himnos de Freddie Mercury y compañía. Tras su última aparición en las fiestas de 2019 en la sala Multiusos, esta noche retornará al pabellón Príncipe Felipe (21.30).

El proyecto nació en 1998 en Rosario (Argentina) y desde entonces los cuatro integrantes del grupo han ido subiendo escalones hasta ser considerados los mejores imitadores de la mítica formación inglesa. Sun miembros son Pablo Padín (voz), Francisco Calgaro (guitarra), Matías Albornoz (batería) y Ezequiel Tibaldo (bajo).

En esta ocasión celebran los 50 años de Queen con la gira ‘Champions of the world Tour’. Durante dos horas de espectáculo musical, no faltarán los grandes éxitos que están incrustados en el imaginario popular, pero también realizarán algún guiño a piezas menos conocidas del repertorio. «Hemos visto que hay una cantidad de éxitos que la gente necesita repetir una y otra vez, así que repasamos todos los grandes himnos, pero con las licencias para fans de unas canciones no tan clásicas. Es para todos los gustos, desde el pop de los 80 hasta lo más rockero de 1974», explican.