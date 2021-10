La otra cara del porno

Unas cuantas películas han contado aspectos de la industria de la pornografía, de quienes fueron sus dueños y señores durante décadas, de algunas de sus estrellas y, también, de las circunstancias que rodeaban a quienes se dedicaban a la misma. Al margen, evidentemente, del cine porno que se exhibe por ahí, que ese también está incluido en ‘Pleasure’.

Casi ninguna, sin embargo, ha trazado con tanto realismo y tanta crudeza -incluidas escenas explícitas de porno- los entresijos de esa industria como ‘Pleasure’, una película sueca, la primera que dirige Ninja Thyberg, que ya había experimentado con idéntica temática en un cortometraje de igual título. Thyberg no se anda con rodeos ni escatima escenas muy duras, muchas de ellas repugnantes -conviene que el espectador sepa a qué tipo de historia y de filme acude- al abordar la aventura de una joven que decide abandonar Suecia y trasladarse a Los Ángeles para convertirse en una estrella del porno. Entre la chica de cara angelical que llega a América y la que acabaremos viendo al final de la película media un abismo.

Ninja Thyberg traza un dibujo escabroso, duro y sospecho que muy real del mundo del porno, esa otra cara que imagino desconocen, o no quieren conocer, quienes participan como actores, empresarios o espectadores de esa industria. Un escenario en el que intervienen agentes sin escrúpulos, jóvenes que aspiran a ser estrellas y están dispuestos a lo que haga falta por triunfar y en el que se mueve mucho dinero. La protagonista de ‘Pleasure’ no sabemos muy bien las razones que le llevan a dedicarse a ese oficio, tampoco quedan claras, aunque ella hable del placer, el mismo que da título al filme y que, a la hora de la verdad, placer, lo que se dice placer, no aparezca en su sentido más hermoso.

Una película dura -insisto, con escenas muy explícitas-, pero también muy interesante, con un acertado retrato de un mundo despiadado en el que los sentimientos y la humanidad han quedado relegados y aparcados.