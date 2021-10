José Luis Melero: "El callejón de Lucas tiene el sabor de la Zaragoza del siglo XVIII"

José Luis Melero ha recorrido muchos lugares del mundo, pero se siente zaragozano hasta la médula. Escribe de ella, de sus personajes, de su historia, de sus hitos culturales, de sus secretos.

Puesto a elegir un lugar, no duda ni un instante: «El callejón de Lucas me gusta porque es la única calle cubierta que queda en Zaragoza del siglo XVIII. No hay ningún callejón cubierto más que ese, está en una ubicación maravillosa, que es en mitad del Arrabal, uno de los barrios típicos con El Gancho y La Magdalena. Los tres son los barrios castizos de la ciudad, castizos e históricos, que quedan de verdad en la ciudad». Recuerda que está en medio del Rabal, cerca del Ebro, en un sitio privilegiado, donde ocurrieron escaramuzas de los Sitios, al lado de la casa del tío Jorge, donde todos vivieron los defensores de Zaragoza del Rabal.

«Es un sitio muy peculiar. Tiene unos cañizos en todo el techo y es un pasadizo que acaba en un ‘cul de sac’. Y allí donde acaba hay dos casas de campesinos de arquitectura popular aragonesa del siglo XVIII, muy bien conservadas, y que no encuentras prácticamente en ninguna otra zona de la ciudad. Voy a pasear por allí y se la enseño mucho a los amigos que vienen de fuera. Tiene un sabor zaragozano antiguo, de lo que era la Zaragoza de hace casi tres siglos». Está dedicado a un héroe de los Sitios, Mariano Lucas, lugarteniente del tío Jorge, ‘rabalero’ y defensor de Zaragoza ante los franceses…