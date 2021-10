Almodóvar y sus argumentos paralelos

Viendo su última película, me pregunto la razón por la que Almodóvar ha reunido en su guión y en paralelo dos argumentos tan distintos como la maternidad y la memoria histórica. La maternidad, a través de dos jóvenes mujeres que se enfrentan solas a la misma y que han de afrontar el dolor de alguna pérdida insoportable. La memoria histórica, a partir de la investigación que se realiza para tratar de localizar la fosa común a la que fueron a parar unos hombres fusilados en los primeros días de la Guerra Civil.

Con una espléndida -y bellísima- Penélope Cruz, que por momentos se convierte para mi en lo más profundo, apasionado y sentimental de ‘Madres paralelas’ -excepto en dos escenas en las que interpreta como si fuera al dictado, y sin su habitual naturalidad, un discurso sobre los muertos en las cunetas-, la película se abre con el encuentro y presentación de esas dos madres, al que seguirán una serie de circunstancias dolorosas para las protagonistas, hasta desembocar en un final, en mi opinión, demasiado fácil.

Porque, entre los elementos que más me han decepcionado del último trabajo de Almodóvar, lo que más me ha sorprendido es la resolución tan fácil que el cineasta da a problemas de envergadura. Si a ello añado que hay situaciones que vemos venir, que nos permiten anticipar lo que puede acabar pasando, podríamos deducir que el material narrativo de ‘Madres paralelas’ quizás no sea el más sólido de cuantos nos ha ido brindando Almodóvar en sus trabajos más importantes para mi: ‘Mujeres al borde…’, ‘¡Átame!’, ‘Todo sobre mi madre’, ‘Dolor y gloria’…

Que nadie lo dude, ‘Madres paralelas’ cuenta con todo el brillo y el buen hacer estético que caracteriza el cine del director y guionista. La música, magnífica, siempre en su sitio; la fotografía, espléndida; los colores, la luz, el envoltorio, digamos, sigue siendo de primera. Pero no llego a encontrarle su auténtico espíritu, lo que me agarre a la historia y a algunos de sus personajes, lo que me conmueva y emocione de verdad.

LA FICHA

‘Madres paralelas’ **

Director y guionista: Pedro Almodóvar. Fotografía: José Luis Alcaine. Música: Alberto Iglesias. Intérpretes: Penélope Cruz, Milana Smit, Israel Elejalde, Aitana Sánchez Gijón. España. 2021. 123 minutos.