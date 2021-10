'Titane', entre el exceso y el delirio

Cuando termino de ver ‘Titane’ trato desesperadamente de encontrar las claves de la película que este año ganó la Palma de Oro de Cannes. Me cuesta, voy del asco que me producen algunas de sus escenas al espanto ante la agresividad, el exceso de sangre, el sexo envuelto en violencia, el asesinato y la frialdad en las formas con la que todo se nos transmite. Y ello, aparentemente, con un objetivo metafísico que nos obligue a cavilar sobre el mundo moderno. ¿O no?

Segundo largometraje escrito y dirigido por la francesa Julia Ducournau -no recuerdo haber visto el primero de ellos, ‘Crudo’-, ‘Titane’ se estructura en torno a tres circunstancias: un accidente tras el que se le coloca a una niña una placa de titanio; diez años después, una joven compagina su actividad como bailarina de striptease -simula hacer el amor con los coches- con la de asesina; y, la tercera, un jefe de bomberos cree encontrar al hijo que desapareció hace años.

Con todos estos ingredientes, Ducournau avanza con un guión excesivamente delirante y lleno de excesos. Te preguntas qué hay detrás de cada imagen, de cada mirada, de cada crimen, y desconoces la respuesta. Cierto que la directora consigue que Agathe Rousselle y Vincent Lindon encajen a la perfección en dos personajes siniestros, construyendo unos escenarios en los que la irrealidad y la abundancia de una imaginación demasiado retorcida forman parte del paisaje.

‘Titane’ es una película físicamente desagradable y, para mí, cinematográficamente caótica. Se mueve entre el delirio y el exceso, obliga a asistir a un recorrido por personajes y lugares en los que todo gira en torno a la violencia, la sangre, el sexo, el dolor y el sufrimiento. Y eso acaba desgastando al espectador. Cierto que la cineasta francesa parece saber muy bien lo que quiere y que sabe transmitirlo con fiereza, rotunda. Mi problema es que ‘Titane’ es una película para la que no encuentro justificación. Solo me queda su impacto visual.