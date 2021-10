El tanzano Abdulrazak Gurnah, Premio Nobel de Literatura de 2021

Nacido en Zanzíbar en 1948, Gurnah se instaló en Inglaterra a finales de los años sesenta y es autor de novelas como 'Memory of Departure', 'Pilgrims Way', 'Dottie', 'Paradise', 'Admiring Silence' o 'By the Sea'.