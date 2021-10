Martín Godoy traza una cartografía emocional en la exposición 'Mapa'

Las salas Saura y Goya del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza acogen la exposición ‘Mapa’, de Fernando Martín Godoy (Zaragoza, 1975), que se inaugura este jueves. La muestra permanecerá hasta el 8 de enero de 2022 y ofrece una singular cartografía pictórica que no es sino el reflejo de su vida a través de una obra compuesta por imágenes que juegan con la realidad y la ficción. En sus pinturas también se identifica quien las observa y en ellas la oscuridad y la penumbra arrojan luz y descubren “las grietas de un mundo en desorden, o la imperiosa necesidad de ensayarnos una y otra vez, para reconocernos y relacionarlos, sorteando el férreo control que la cultura mediática ejerce en la construcción de las identidades”, en palabras de Chus Tudelilla, comisaria de la exposición.

La vicerrectora de Cultura y Proyección Social de la Universidad de Zaragoza, Yolanda Polo, junto a Martín Godoy y Tudelilla, ha presentado esta mañana la muestra que se inaugura oficialmente esta tarde, a las 19.30.

La exposición se compone de retratos, autorretratos y máscaras que componen un recorrido dividido en series e instalaciones como ‘Números primos’, que representa un árbol genealógico del autor con personajes ficticios; ‘Black mirror’, una serie de autorretratos creados a partir del reflejo del rostro del Martín Godoy en un espejo sobre cartulina negra. También destacan pinturas en las que aparece el rastro de una sobremesa o la de una cama, que es la que el propio autor tiene en su residencia de Londres y que evoca diversas situaciones de la vida misma, los pliegues de las sábanas sugieren una cordillera, una obra que entronca con ‘Cama sin hacer’, de Delacroix.

Los elementos que componen sus cuadros se intuyen, no se ven a simple vista, surgen de una paleta oscura, gris, y sugieren el diálogo y la conexión, la aproximación para descubrir infinidad de detalles de la composición. La muestra reúne más de medio centenar de obras del artista, “uno de los pintores aragoneses más relevantes del momento”, ha destacado Yolanda Polo.

Entre los cuadros más llamativos destaca ‘Zaragoza desaparecida’, donde a partir de una vista de Google Maps Martín Godoy propone un recorrido por varios edificios desaparecidos de la ciudad como el Teatro Pignatelli, el Real Monasterio de Santa Engracia o la Torre Nueva y que se suma a otras conocidas vistas de la capital realizadas por grandes pintores a lo largo de la historia. "En esta obra ha sabido incardinar elementos ya desaparecidos, lo cual enriquece más el cuadro", ha señalado Polo.

Otra pintura destacada es 'La cena', un cuadro celebratorio en el que Fernando Martín Godoy posa junto a un selecto grupo de artistas de todas las épocas, entre los que aparecen Goya, Van Gogh, Miró y Morandi, entre otros.

Para Martín Godoy, exponer en su ciudad y en las salas del Paraninfo es "un orgullo". Sobre el título de la muestra, el artista explicó que no le gusta poner títulos que hagan una referencia descriptiva, aunque esta exposición "tiene algo de mapa personal, emocional y aborda temas que tienen que ver con el territorio, con mi ciudad, con la historia de Zaragoza, la familia, artistas que me han influido y que de alguna manera me construyen como persona y como artista".