Kajal Napalm: “El mundo de las redes sociales es cambiante e incierto”

David Cajal llegó a Youtube por casualidad. Tras estudiar Realización Audiovisual en Los Enlaces, en la capital aragonesa, el zaragozano decidió abrir su propio canal con el objetivo de explorar nuevos formatos y dar rienda suelta a su creatividad.

Tras formarse en Marketing y Comunicación Audiovisual en Burgos, en 2016 se trasladó a Barcelona donde encontró trabajo de lo suyo gracias a su éxito en las redes sociales.

Hoy, con más de 700.000 seguidores en Youtube y casi 200.000 en Instagram, asegura que el consumo en este tipo de plataformas no hace más que variar, por lo que es necesario actualizarse constantemente. “El mundo de las redes sociales es cambiante e incierto. Lo que hoy es un éxito mañana puede dejar de funcionar”, advierte.

A sus 35 años, este vecino del Actur trabaja como realizador y editor en YourPlanet, en Barcelona, una empresa especializada en la creación de contenidos de marca y entretenimiento. Un puesto al que llegó, reconoce, gracias a su experiencia en Internet. “Abrí mi canal en 2013 y empecé a subir vídeos de análisis publicitario en clave de humor. Pronto vi que había un posible negocio ahí y comencé a tomarlo más en serio”, admite.

"Un día puedes hacerte viral con un vídeo por cuestión de suerte, pero es como la canción del verano"

Eso sí, jamás dejó de trabajar. “Seguro en el mundo de las redes sociales no hay nada y son muy pocos los que consiguen vivir de esto al 100%. Un día puedes hacerte viral con un vídeo por cuestión de suerte, pero es como la canción del verano. Te haces famoso dos meses y nadie se acuerda de ti”, reflexiona. Por eso, en su caso, la clave del éxito ha residido en ser muy consciente de esta realidad y seguir trabajando en su carrera como creador de contenidos.

Pero, ¿cuál es la clave del éxito para lograr convertirse en un influencer? “Creo que nadie lo tiene claro. Podría ser una mezcla de carisma, ofrecer contenidos diferentes y de calidad y tener un objetivo real. Yo nunca pensé en que quería ser famoso, tan solo tenía un discurso claro, relacionado con mi profesión, y lo exploté”, explica.

En su caso, reconoce que su experiencia de más de diez años como youtuber le permitidó dominar un lenguaje que, por aquel entonces, muy poca gente conocía. Una ventaja laboral que supo transformar en una oportunidad laboral. “También me han ofrecido oportunidades únicas que de otra manera no habría podido vivir, como asistir a la premier mundial de ‘Jurassic World, el reino caído’ en 2018, o entrevistar a uno de sus ídolos, el actor estadounidense Cris Patt”, recuerda Cajal.

Hoy, mientras continúa subiendo contenido a su canal de Youtube de manera puntual, un trabajo poco reconocido y muy desconocido para la mayoría, explora nuevas plataformas como Twitch, la que, asegura, no tiene nada que ver en cuando a modelos de consumo en la red.

“Hay gente que piensa que las redes sociales no son un trabajo. Siempre he dicho que no hay nada peor que hablar sin saber”, lamenta. No se trata solo de desarrollar una idea, grabarlo, montar la pieza y publicarla -una labor que podría prolongarse durante más de cuatro o cinco horas-. Además, el trabajo en este tipo de plataformas premia la continuidad, algo que hace que se requiera de una gran inversión de tiempo y esfuerzo.

Sin embargo, hoy los consumos tienden hacia otro tipo de contenidos. La gente más joven, aquella que prácticamente ya no ve la televisión; busca contenido fresco, directo, instantáneo y efímero. “Es por eso que triunfan nuevas redes sociales como TikTok, en la cual no tienes que hacer nada más que disfrutar de vídeos de apenas unos segundos que te recomienda la propia plataforma según tus gustos; o Twitch, que es donde se mueve todo en la actualidad”, advierte Cajal.

La plataforma del futuro

Creada en 2011, la plataforma perteneciente a Amazon ofrece contenidos en riguroso directo y se basa en la interacción constante con los internautas, durante emisiones que duran entre cuatro y cinco horas. “Curiosamente, es como volver al formato televisivo de antes, pero en este caso puedes chatear en directo con el comentarista o ‘streamer’, y el contenido varía constantemente porque está vivo”, explica el zaragozano, que asegura que se trata de “la plataforma del futuro”.

De hecho, en los últimos meses Youtubers de sobra reconocidos como Ibai, El Rubius, Auronplay o TheGrefg, han migrado a esta nueva red social que triunfa entre los más jóvenes. Y, ¿qué es lo que buscan los usuarios en este tipo de plataformas?: entretenerse.

“También tiene sus contras pues es una aplicación mucho más limitada y restrictiva a la hora de subir según qué contenidos. Por ahora, voy a dedicarme a explorar y ver hasta dónde se puede llegar con ella”, explica.