Paul Verhoeven y sus calenturas

Desde sus primeros filmes, con sus ‘Delicias turcas’ y el voraz Rurger Hauer, hasta ‘Elle’ y la inquietantemente fría Isabelle Hupert, pasando por sus trabajos en EE.UU, ‘Instinto básico’ y ‘Showgirls’ entre ellos, todo el cine de Paul Verhoeven ha sido una sucesión de transgresiones con las que el cineasta holandés ha buscado colmar al espectador amante del exceso. Por la manera con la que su cámara acaricia los cuerpos y los rostros de sus protagonistas, o por la construcción de secuencias que derrochan sensualidad, pasión, violencia, agresividad, o una acumulación de todo ello, Verhoeven se ha hecho acreedor de una merecida fama de provocador.

A mi, hay películas de este director que me han resultado estupendas y otras que he aborrecido porque parecía que las había firmado en plena calentura. Su último trabajo, ‘Benedetta’, inspirado en la historia real de Benedetta Carlini, una monja visionaria y lesbiana de la Italia de finales el siglo XVI -sobre la que Judith C. Brown escribió el libro ‘Afectos vergonzosos’-, parece a ratos fruto de otra de sus calenturas -le encanta recrearse con las escenas eróticas-. En otros, es una película que, a la manera de Verhoeven -aunque él a lo mejor ni se ha hecho tal planteamiento-, nos hace reflexionar sobre la Inquisición, el fanatismo y la manipulación y distorsión de los auténticos valores de una religión por parte de algunos interesados.

‘Benedetta’, que sigue a la protagonista desde que entra aún niña en el convento hasta su madurez, cuenta con un estupendo equipo de actores que mejoran con su trabajo el irregular resultado de una película imperfecta. Hay momentos en los que aparece el mejor Verhoeven -los personajes de Charlotte Rampling y Lambert Wilson son fascinantes y con ellos asistimos a alguna de las grandes escenas del filme-. Pero, otros son tan frágiles, resultan tan vacíos o tan ‘déjà vu’ que rebajan en exceso la calidad de ‘Benedetta’.

LA FICHA

‘Benedetta’ **

Director: Paul Verhoeven. Guión: David Birke y Paul Verhoeven, basado en el libro de Judith C. Brown. Fotografía: Jeanne Lapoirie. Música: Anne Dudley. Intérpretes: Virginie Efira, Charlotte Rampling, Daphne Patakia, Lambert Wilson. Francia. 2021. 131 minutos.