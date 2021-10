Las montañas sentidas del pintor Santiago Ríos

Santiago Ríos Aragüés (Zaragoza, 1943), artista y hombre de variadas pasiones, publica ahora un libro en el que plasma una de las más han acompañado su existencia: la montaña, muy particularmente las del Pirineo; primero, siempre, como excursionista, y en las últimas décadas como un pintor que intenta fijar su belleza. ‘Alma de montañas’ es el título de un volumen que compila muchas de sus obras, cuya edición es fruto del micromecenazgo y que se vende en el Centro de Solidaridad Zaragoza de Proyecto Hombre, ONG a la que respalda con la donación de una parte de la tirada.

Santiago Ríos, geólogo de profesión, pintor tardío formado en el Estudio Goya, ya había publicado un libro artístico en 2017, entonces reuniendo los mejores apuntes -con acuarelas, dibujando con rotulador- tomados durante años como espectador de conciertos (la música es otra de sus primerisímas devociones), en muchos casos utilizando como lienzo los programas de mano.

Sus pinturas de montaña -acuarelas, acrílicos, tintas- habían sido objeto de una exposición hace cinco años en la Agrupación Artística Aragonesa. Representan paisajes reconocibles, incluidos algunos de los pirenaicos más populares, pero dejando a la mano guiarse por el sentimiento, la expresión, con libertad.

Ahora, en el libro ‘Alma de montañas’, la reproducción de las obras se acompaña con una introducción que ocupa varias páginas y que explica su relación con el medio natural desde la infancia, ilustrada con fotografías del álbum familiar. Luego vienen los parajes aragoneses que comenzó a pintar ya en la madurez y otros descubiertos en viajes a los Dolomitas italianos, también a los Alpes pero de Suiza, a los fiordos noruegos o a Nueva Zelanda.

“El practicante del montañismo se acerca a uno de los medios físicos de la naturaleza más puros que existen. El aire, el agua y la nieve o el hielo o el medio biológico y el mineral suelen estar inalterados por la mano del hombre. Esa pureza del medio, su belleza y la cercanía a lo más alto, mejoran extraordinariamente el espíritu y el cuerpo del montañero”, dice Ríos, que destaca también los lazos que se tejen entre quienes comparten esta afición por las montañas.

¿Y por qué estas son tan importantes en el imaginario colectivo de los aragoneses? “En primer lugar suponen un contraste maravilloso con los paisajes horizontales del valle del Ebro. Suponen una barrera que favorece la captación del agua de lluvia o de nieve, que aportan caudales, por medio de los ríos pirenaicos o ibéricos, a las tierras del valle. Además, hoy día suponen un atractivo turístico evidente tanto en verano como en invierno con el tema de la nieve”.

Pintar las montañas y hacerlo in situ ha cambiado su relación con ellas. “Aprendes a conocerlas mejor en su forma y en los matices que las diferentes estaciones les aportan. No es lo mismo la sombra de un sol de otoño sobre una sierra que la que proporciona un sol de verano. Se aprende a reconocer los colores de las sombras de los relieves y a quedarte con la orografía del paisaje… Sí, ahora visito las montañas sin ánimo de subir a picos. Acudo como un simple senderista y llevo conmigo casi siempre una caja de acuarelas y papeles que despliego cuando un paisaje me motiva. Mis acompañantes ya lo saben y unas veces me esperan y otras no”.

Los meses pasados no han sido fáciles para un artista que pinta del natural, sobre todo del que trabaja en los conciertos. “Con el tema de la pandemia, se han suprimido los programas en papel que eran mi soporte preferido. En general, la gente se ha hipersensibilizado y a pesar del amplio espacio que se establece entre butacas, se molesta fácilmente. Seguiré practicando el dibujo y la pintura en el Estudio Goya cuando lo abramos, y en los cuadernos de viaje. Últimamente asisto al taller del gran paisajista Eduardo Lozano, del que pienso puedo aprender mucho”, añade Santiago Ríos.