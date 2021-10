Renovación entre la maleza

Con tres conciertos en tres días a lo largo del último fin de semana, The Kleejoss Band estrenó por fin ante la parroquia zaragozana su último trabajo discográfico, ‘Maleza’ (el sexto en apenas siete años de vida), editado el pasado mes de mayo y que supone un punto de inflexión en su carrera pues por primera vez adoptan el castellano como lengua oficial de sus canciones. Un cambio que no siempre resulta sencillo, puesto que la métrica del inglés es muy diferente y a priori se adapta mejor al rock americano que practica el cuarteto zaragozano.

Luis Kleiser, voz del grupo, sale airoso del reto. Pero además de la novedad del lenguaje, también en las canciones se aprecia una voluntad de evolución, de no repetirse, de explorar otras sonoridades y estructuras, sin perder por ello las señas de identidad que caracterizan a la banda. Algo que se hace evidente en piezas como ‘Perro solitario’ o ‘Invisible’, con las que abrieron su actuación, pero también en ‘Maleza’, ‘Anónimo campeón’ o esa efervescente ‘Radio amiga’ en la que evocan la figura del desaparecido Cachi y su ‘Selector’.

The Kleejoss Band ★★★★ Prsentando su último disco, ‘Maleza’. Componentes: Luis Kleiser, voz y guitarra; Joss Mayoral, batería; Andrés Macmalo, guitarra; Nacho Prol, bajo. Músicos invitados: Joaquín Pardinilla, guitarra, y Ángel Puncho, saxo. Domingo, 3 de octubre de 2021. Rock & Blues Café, Zaragoza. Aforo completo.

Aunque, personalmente, uno piensa que donde The Kleejoss Band ofreció su mejor medida fue en ‘Poco tiempo’, de ritmo lento con explosiones guitarreras marca de la casa, o ‘Imprescindible’, que va creciendo desde abajo en un proceso de cocción a fuego lento. Ahí afloran en todo su esplendor las cualidades que les han llevado a ganarse un merecido prestigio en el panorama nacional.

Una vez interpretado al completo el nuevo disco, compareció como invitado del día el guitarrista Joaquín Pardinilla (en las sesiones anteriores contaron con José Luis Arrazola y Luke Winslow-King) para hacer virguerías con el slide en ‘Feather in my cap’ y en una potente revisión de ‘Can’t you see’ de The Marshall Tucker Band, con el saxo de Puncho uniéndose a la fiesta. Piezas de la enjundia de ‘I didn’t see the waterfalls’ o ‘Farewell lone wolf’ remataron el excelente concierto de una banda que nunca decepciona.