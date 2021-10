Julio, Jaime, Natalia Clúa y María Pilar Lóngas, premios García Mercadal.

Los arquitectos aragoneses Natalia Clúa, María Pilar Longás, Jaime Clúa y Julio Clúa han ganado el premio García Mercadal de Arquitectura en su trigésimo sexta edición por su trabajo en la rehabilitación integral de un edificio residencial para seis viviendas en el paseo de Ruiseñores, 18 de Zaragoza. El jurado de este prestigioso certamen de arquitectura, integrado por, ha destacado "el aprovechamiento inteligente de una tipología arquitectónica existente, adecuándose a las exigencias actuales del espacio habitable, renovando las fachadas con un sistema flexible de celosías con las que consigue mantener elegantemente la escala residencial de baja densidad".

Tras recibir el premio, Julio Clúa destacaba las dificultades de un proyecto que se inició "con una casa no solo abandonada, sino también vandalizada, en la que ha habido que trabajar con mucho mimo porque casi carecía de cimientos. Nos esforzado por dotar al edificio de una serie de sistemas que le han dado una óptima habitabilidad. Y, en su fisonomía, hemos querido dotarle de un lenguaje moderno y valiente, partiendo de la premisa de no demoler el edificio e integrarlo plenamente en su entorno. Y no era fácil porque a un lado tiene la clínica El Pilar y al otro un edificio de 14 plantas de altura. Hemos usado materiales ligeros, aislantes, con fachadas ventiladas y celosías graduables, que le dan personalidad".

El jurado ha concedido además varias menciones. La de la categoría de Medioambiente ha recaído en una masía en Monroyo, obra de la arquitecta Ángels Castellarnau, "por el elevado compromiso con el territorio y el lugar, así como por el correcto uso de los materiales y los criterios medioambientales aplicados".

El accésit en el apartado de 'Edificación de uso residencial' ha sido para la Casa Mitmac en la calle de Pedrola, 7, de Zaragoza, de Dana Arquitectos (Álvaro Bermudo, Ignacio Calvo y Ainhoa Iglesias). El jurado ha valorado "su hábil aprovechamiento de la parcela, con una disposición muy clara basada en la formación de un patio en el frente de la fachada, y la feliz resolución del volumen y fachadas".

En el apartado de 'Edificación y equipamiento de uso no residencial' ha recaído exaequo en el Teatro-Auditorio de Illueca (Zaragoza), de Magén Arquitectos (Jaime Magén y Francisco Javier Magén), "por la integración del volumen en el contexto urbano, con atención a la formación del espacio público y por la acertada resolución del complejo mecanismo arquitectónico interior; y en el Centro Cívico y Cultural de Cuarte de Huerva (Zaragoza), realizado por los arquitectos Gabriel Lassa, Jesús Álvarez Sánchez y Daniel Olano, "por la claridad de su organización en planta, en la que destaca la escalera asociada a un gran ventanal por el que asoma al exterior y por la voluntad de ofrecer un acceso de escala urbana".

En 'Restauración e intervención en el patrimonio histórico' ha obtenido el accésit la intervención realizada en el castillo de Monreal de Ariza por los arquitectos José María Sanz y Sergio Izquierdo, "por la acertada y medida intervención en el castillo, proporcionando una entidad reconocible y utilizable, sin recurrir a invenciones ni falsos históricos".

El accésit de 'Rehabilitación, arquitectura interior y arquitectura efímera' lo ha obtenido la intervención en un edificio residencial en la calle de Miguel de Ara, 2-4, de Zaragoza, del arquitecto Ignacio Calvo, "por la claridad y limpieza del aprovechamiento y tratamiento de materiales como ejemplar recuperación del barrio de San Pablo".

Por último, el accésit en el apartado de 'Fomento y difusión de la cultura arquitectónica' al libro: 'El dictado de los tiempos. Razón y oficio en la arquitectura de Lorenzo Monclús Ramírez' del arquitecto Raimundo Bambó, "por la cuidada edición de un exhaustivo y profundo estudio e investigación de la obra de uno de los arquitectos aragoneses más significativos".

La entrega de los premios ha tenido lugar esta mañana, en el transcurso de una ceremonia que se ha celebrado en el salón Rioja de la sede zaragozana de Ibercaja, en un acto enmarcado dentro del Día Mundial de la Arquitectura. En el mismo acto se ha entregado el diploma de ganadora del Premio García Mercadal, en su edición del año pasado a Marie Claude Tourillon. La entrega tuvo que suspenderse por la pandemia.