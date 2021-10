El poeta Enrique Bunbury: un cruce de caminos entre la vivencia y el pensamiento

Sabido el amor por la poesía de Enrique Bunbury y su vinculación con la editorial Chorrito de Plata, no extraña tanto la llegada de un poemario suyo como la demora de éste. Se entiende que es una decisión meditada también en el fondo y en su forma. Asimismo sorprende que no se trate de una colección de textos anotados en la ruta y sus hoteles —a los que se hubiera bruñido durante el encierro pandémico—, sino que son poemas escritos este mismo 2021 y que componen una suerte de cartas desde una celda californiana, exilio desde el que el autor ha visto pasar las tardas horas de un mundo ralentizado abriendo un tiempo de reflexión. Que los textos se alejen de las letras a las que nos tiene acostumbrados, sin embargo, no resulta inaudito sino absolutamente pertinente —como mínimo— para cambiar de registro con claridad.

La portada la componen la imagen de ‘Flying pig’ (escultura ubicada en el Cañón de Topanga, con la que se alude a ese momento imposible en el que los cielos serán surcados por cerdos -garantes, con su incapacidad de vuelo, de que lo inverosímil llegue a término-) y el título, en el que se ubica el manantial californiano desde el que fluyen estos versos desterrados. Por esa decisión de empezar por el final (en cuanto a lo escrito en sus libretas) y por algunos detalles que iremos comentando, el libro me parece un trabajo honesto, si bien -tal vez por esa cercanía temporal de lo escrito- no se encuentra un alejamiento claro con respecto al yo poético desde el que se narra, como tampoco se aprecia un cuestionamiento de la palabra misma, lenguaje que nos llega en crudo: directo y sin filigrana.

Quizá se deba a un acercamiento a la tradición americana, a autores como Raymond Carver o William Carlos Williams, quien dijera que el poeta es ese “hombre/ cuyas palabras/ mordisquean / el camino / a casa”. Así, este ‘Exilio Topanga’ (La Bella Varsovia) arranca con el poema ‘Los soñadores’ en el que se marca esa senda afirmando que “la libertad es una palabra suelta / que anda por la cuneta, en soledad / por caminos angostos” y se cierra con ‘Las llaves’, poema en el que se reciben las llaves de ese exilio con vistas y, al abrir esa puerta, se cierra el libro de forma contundente.

Los poemas que se recogen en esta obra son, fundamentalmente, prosas poéticas: narrativas del instante en las que se entremezclan una visión interiorizada con las vivencias, los pensamientos y reflexiones del autor; cavilaciones y ponderaciones en las que “la realidad desagradable asoma”, entroncando el autor su ideario tal vez con la imposibilidad de la juventud futura de Gil de Biedma o con aquella “amarga verdad” que también quiso echar Quevedo de su boca. Además del interés que los lectores habituales de poesía podamos tener en la llegada de una nueva voz a este territorio del pensamiento, de la consciencia y de la creación, el fluir narrativo de los textos hace de este poemario un texto asequible para aquellos curiosos que quieran asomarse a la obra poética de Bunbury e, imagino, resultará un mar poético en el que sus fans podrán bucear en busca de perlas que atesorar.

Resulta sugerente el espacio intelectual desde el que se escribe, un lugar “en medio del océano / sin atisbar la costa / de partida o de llegada,” un momento existencial en el que “da lo mismo seguir / adelante que volver / por donde hemos venido”, y desde el que se experimenta “nostalgia de lo no vivido”. Desde allí, por ejemplo, se percibe la vibración de un pesimismo emanado por el caduco sueño americano, energía que “ni se crea ni se destruye/ va de casa en casa, / contagiándonos de un sentir / común”. Ese sueño pesado está poblado por neopuritanos, hormigas rojas y negras, que habitan el zoológico doméstico y viven la distopía digital, siempre atentos a lo que dicten los mediáticos sanedrines de expertos.

"Hay una apuesta por la construcción de acuerdos, por disfrutar del proceso y de 'la belleza del tiempo consumido' en él, en el que se busca la contemplación y en el que se destila retranca, entre otras cosas"

Esta crítica social, en ocasiones, es el peso en la bodega de la nave que estabiliza el poema y otras veces parece esa furia mesiánica que vacía y conforma a ‘El Profeta’ de Pablo Gargallo. Así, en el augurio de sus versos, llama la atención sobre cómo las pérdidas de derechos no se restauran solas, señala que “la contaminación visual / es otro asunto que parece / no interesar a nadie” o exhorta sobre la sobrexposición a ondas electromagnéticas a lo largo y ancho del mundo civilizador, rubricando que “la literatura es una defensa contra las ofensas de la vida”, como afirmara Pavese. Bunbury, “maleante honorario”, nos habla también de la “realidad confusa”, de la nostalgia de aquello “que creemos que pasó”, nos invita a jugarnos “el jornal / con independencia / de la mano que nos toque en suerte”, de considerar que “la necesidad no debería ser, / forzosamente, una carencia”, a reformular la realidad y a contemplar la ideología como tumba de la libertad personal.

Como Pessoa con aquel “quien sueña lo posible, tiene la posibilidad de la verdadera desilusión”, Bunbury encuentra el desasosiego en la renuncia a toda esperanza, en el miedo que produce un apagón en nuestra lucidez y desde ese “vortex” topangiano -como si se trataran de un monstruo animado por la magia de Ray Harryhausen- el autor nos hace contemplar el gólem del resurgimiento del fascismo, la guionización de la experiencia vital, la cotidiana venta del alma al Moloch de turno, el racismo, la indigencia sistémica, el borrado de “lo indígena” del disco duro oficialista o de esa rutina sistémica que, como cabeza de Hidra, tolo lo copia, lo imita y, desvirtuándolo, lo destruye.

No obstante, no lo consideraría un libro oscuro, sino un cruce de caminos entre vivencias y pensamientos en el que también hay una apuesta por la construcción de acuerdos, por disfrutar del proceso y de “la belleza del tiempo consumido” en él, en el que se busca la contemplación y en el que se destila retranca, entre otras cosas. Pero, por si en esta lectura hubiera andado escaso de inspiración, me acojo a sagrado en las propias palabras de Bunbury: “¡Fierro, pariente! / Todo es mejor / de lo que te imaginas.”

LA FICHA

‘Exilio Topanga’. Enrique Bunbury. La Bella Varsovia. 2021. 128 páginas.